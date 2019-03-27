Футбол

«Атлетик» в выездном матче обыграл «Жирону»Sportbox.RU вчера в 17:51

Жирона — Атлетик Бильбао
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Монтиливи»
Кристиан Стуани
37′
39′
Андер Капа
53′
Иньяки Уильямс
59′
Рауль Гарсия
63′
Рауль Гарсия
Марк Муньеса
Валери Фернандес
63′
Хуанпе Рамирес
72′
73′
Дани Гарсия
Микель Сан Хосе
Хонас Рамальо
Сейду Думбия
75′
80′
Иньиго Мартинес
Порту
80′
81′
Рауль Гарсия
Кенан Кодро
84′
Беньят Эчебаррия
85′
Иньиго Кордоба
Микель Баленсиага
Борха Гарсия
Патрик Робертс
88′
«Жирона» принимала «Атлетик» в 29-м туре чемпионата Испании. Гости победили во встрече со счетом 2:1. Хозяева вышли вперед в середине первого тайма — отличился Кристиан Стуани.
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