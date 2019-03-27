Футбол
«Атлетик» в выездном матче обыграл «Жирону»Sportbox.RU вчера в 17:51
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Монтиливи»
Кристиан Стуани
|37′
|39′
Андер Капа
|53′
Иньяки Уильямс
|59′
Рауль Гарсия
|63′
Рауль Гарсия
Марк Муньеса
Валери Фернандес
|63′
Хуанпе Рамирес
|72′
|73′
Дани Гарсия
Микель Сан Хосе
Хонас Рамальо
Сейду Думбия
|75′
|80′
Иньиго Мартинес
Порту
|80′
|81′
Рауль Гарсия
Кенан Кодро
|84′
Беньят Эчебаррия
|85′
Иньиго Кордоба
Микель Баленсиага
Борха Гарсия
Патрик Робертс
|88′
|47%
|Владение мячом
|53%
|76%
|Процент точных передач
|79%
|1
|Удары в сторону ворот
|2
|2
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|3
|3
|Угловые
|3
|8
|Отборы
|19
|18
|Фолы
|19
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Жирона
Расстановка 4‑3‑3
1
Ирайзоз
22
Думбия
15
Рамирес
5
Алькала
14
Гарсия
6
Гранель Ноге
34
Фернандес
8
Понс
9
Порту
7
Стуани
17
Робертс
13
Эррерин
21
Капа
3
Нуньес
4
Мартинес
12
Берчиче
18
Де Маркос
6
Сан Хосе
2
Кодро
7
Беньят
24
Баленсиага
9
Уильямс
Атлетик Бильбао
Расстановка 4‑5‑1
«Жирона» принимала «Атлетик» в 29-м туре чемпионата Испании. Гости победили во встрече со счетом 2:1. Хозяева вышли вперед в середине первого тайма — отличился Кристиан Стуани.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Жирона» — «Атлетик» Бильбао. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч 29 тура чемпионата Испании 29 марта 2019 года
LiveSport.ru28 марта в 04:00
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Политика
Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США
Глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в программу Фулбрайта – образовательную программу, которую основал в 1946 году сенатор США Джеймс Уильям Фулбрайт.
Обновлено вчера в 19:10
Армия и оружие
Нынешней весной в российскую армию призовут 135 тысяч новобранцев
Напомним, что весенний призыв-2018 пополнил российскую армию 128 тысячами новобранцев, а осенью прошлого года были призваны 132,5 тысячи человек.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Путин не поддержал строительство высокоскоростной магистрали до Казани
«Совершенно секретно»: Президент России Владимир Путин выступил против строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный—Гороховец.
Обновлено вчера в 06:00
Единоборства
Корешков победил Джаспера на турнире Bellator 219
Андрей Корешков в Темекуле (Калифорния, США) победил американца Майкла Джаспера на турнире Bellator 219.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне
Обновлено вчера в 12:32
Футбол
Силкин о матче «Динамо» — «Локомотив»: Хохлов ничем не удивит Сёмина
Известный тренер Сергей Силкин сделал прогноз на московское дерби «Динамо» — «Локомотив», которое состоится в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 01:55
Музыка
Новый этап: в шоу «Голос. Дети – 6» стартуют поединки
Обновлено вчера в 04:54
Политика
Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие
США расценят размещение иностранных войск в Венесуэле как угрозу
Вашингтон осуждает попытки правительства Николаса Мадуро в попытках удержать власть при помощи иностранных военнослужащих, подчеркнул Болтон.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 12:54
Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Баскетбол
«Голден Стэйт» проиграл «Миннесоте», несмотря на 37 очков Карри
"Миннесота" в овертайме обыграла "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА (131:130).
Обновлено вчера в 22:54
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.
Обновлено в 01:53
Футбол
«Эвертон» летом планирует вернуть Влашича
Аренда Влашича в армейском клубе рассчитана до 30 июня. Никола забил 7 мячей за ЦСКА в текущем сезоне во всех турнирах.
Обновлено в 01:15
Космос
Астронавты NASA начали выход в космос для замены аккумуляторов на МКС
Астронавты NASA Кристина Кох и Ник Хейг начали в пятницу выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России
В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.
Обновлено 28 марта в 23:26
Футбол
Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и Роналду
Лидер атак каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших футболистов современности.
Обновлено вчера в 13:35
Здоровье
Роддом Салавата снова переходит под государственное управление
Напомним, в начале недели стало известно, что ранее переданный в частное управление роддом возвращают государству.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Четыре человека спасены из горящей квартиры на северо-востоке Москвы
Пожарные спасли четырех человек из горящей квартиры, расположенной в доме на улице Вешних Вод в Москве.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Патрульные корабли КНР вошли в спорные воды Восточно-Китайского моря
Как сообщает агентство Kyodo, японская береговая охрана потребовала от иностранных сторожевиков «покинуть японские территориальные воды».
Обновлено в 00:40
Космос
Индия впервые пустит зрителей на запуски космических ракет
Обновлено в 00:21
Религия
Что принесет Алеша теплый: народные приметы на 30 марта
30 марта в народе получил название Алеша теплый или Алексей – человек Божий.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Бутину могут депортировать из США в Россию в день вынесения приговора
Обновлено вчера в 16:29
Энергетика
«Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ»
Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
Пожар в частном доме в Кузбассе: три человека погибли, двое пострадали
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте
На перекрестке Невского и Литейных проспектов в Санкт-Петербурге автомобиль вылетел на тротуар, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:09
Политика
Джабаров назвал новые санкции США против РФ выстрелом в ногу
По словам Джабарова, санкции станут для Вашингтона «выстрелом в ногу».
Обновлено вчера в 13:18
Наука
Назван идеальный способ похудения для диабетиков
Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено вчера в 08:40
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk провел в пятницу разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Медведев призвал различать критику и оскорбление власти
Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".
Обновлено вчера в 08:49