«Атлетик» в выездном матче обыграл «Жирону»Sportbox.RU вчера в 17:51

«Жирона» принимала «Атлетик» в 29-м туре чемпионата Испании. Гости победили во встрече со счетом 2:1. Хозяева вышли вперед в середине первого тайма — отличился Кристиан Стуани.

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