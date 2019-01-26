Футбол
«Атлетик» в меньшинстве обыграл «Бетис»Спорт-Экспресс 14:29
"Атлетик" с минимальным счетом победил "Бетис" в матче 21-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный гол забил нападающий Гоньи Икер Муниаин. На 84-й минуте встречи хозяева поля остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил защитник Оскар Де Маркос.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Атлетик» — «Бетис». Прогноз на матч 21 тура испанской Примеры 27 января 2019 года
LiveSport.ruвчера в 18:43
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 21:03, Ашберн
Происшествия
Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи
Обновлено в 11:49
Происшествия
В Бразилии число жертв прорыва дамбы достигло 58
Число погибших в бразильском штате Минас-Жерайс из-за прорыва дамбы выросло до 58.
Обновлено в 18:09
Авто
Названы Топ-5 самых странных автомобилей
Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
Обновлено в 03:35
Политика
Минфин США снял санкции с «Русала» и En+
Американский минфин принял решение снять санкции, которые были наложены на такие российские компании, как "Русал", "Евросибэнерго" и En+.
Обновлено в 16:24
Общество
Создатели «Смешариков» отреагировали на иск Фонда кино
Обновлено в 19:13
Политика
Саакашвили пообещал сменить власть в Грузии за 72 часа
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что вернется на родину и "сменит руководство страны мирным путем".
Обновлено в 20:50
Происшествия
Три здания обрушились после взрыва в Гааге
В Гааге в результате взрыва произошло обрушение в трех жилых зданиях, сообщает RTL Niuews.
Обновлено в 11:12
Интернет
«Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных
По словам экспертов, существуют несколько видов вредоносного программного обеспечения, которое способно передавать хакерам вводимые на клавиатуре данные, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке, пишет ТАСС.
Обновлено в 17:55
Происшествия
В Крыму мужчина облил краской памятник «Вежливым людям»
Обновлено в 17:32
Общество
Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки
Обновлено в 06:12
Происшествия
Под крышей 14-этажного жилого дома в Перми обрушились перекрытия
В Свердловском районе Перми в жилом доме обрушились перекрытия между техническим этажом и крышей.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В Перу 15 человек погибли на свадьбе при обрушении стены отеля
Трагедия произошла на юго-востоке Перу в регионе Апуримак - в результате обрушения стены отеля, вызванного сильными дождями погибли пятнадцать человек.
Обновлено в 09:42
Общество
Штормовые волны высотой до 9 м ожидаются у берегов Камчатки
Обновлено в 19:20
Политика
Гуаидо рассказал о переговорах с венесуэльскими военными
Обновлено в 19:37
Кино
Фильм «Т-34» стал вторым по сборам в российском прокате
Глава компании «Марс Медиа» Рубен Дишдишян сообщил, что фильм «Т-34» обогнал «Пиратов Карибского моря» и стал вторым российским и третьим среди всех самым кассовым фильмом в истории российского проката.
Обновлено в 11:12
Единоборства
Опубликовано видео нокаута Федора Емельяненко
Напомним, Емельяненко досрочно проиграл Бейдеру в первом раунде финала Гран-при Bellator в тяжелом весе, пропустив удар уже на первой минуте боя.
Обновлено в 01:35
Общество
В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги
Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 21:42
Гаджеты
Смартфон Google Pixel 3 показал превосходство над iPhone X
Обновлено в 07:50
Общество
В Париже против «желтых жилетов» вышли «красные платки»
Обновлено в 19:20
Политика
Жене Асада удалили раковую опухоль
Врачи провели успешную операцию по удалению опухоли жене сирийского президента Башара Асада, сообщила канцелярия Асада.
Обновлено в 10:08
Гаджеты
Подтвердились слухи о реверсивной зарядке в Samsung Galaxy 10
Ранее в Сети распространилась информация о том, что новый Samsung Galaxy 10 сможет поддерживать реверсивный тип зарядки.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Военные подорвали второй слой скальных пород на Бурее
25 января инженеры ВВО провели подрыв второго слоя скальных пород на Бурее. Использовали около 10 тонн тротила.
Обновлено 25 января в 10:13
Политика
Против передачи южных Курил Японии выступили 77% россиян
Большинство россиян (79%) осведомлены о том, что Япония требует от России передачи ей четырех южных островов Курильской гряды.
Обновлено в 20:07
Экономика
На Украине начали продавать гривны в рулонах
Национальный банк Украины продал на аукционе неразрезанные банкноты номиналом одна, две, пять и десять гривен.
Обновлено в 14:55
Общество
В Москве выпадет 20% месячной нормы осадков
Обновлено вчера в 02:51
Космос
Роскосмос потратит полмиллиарда на контроль качества сборки ракет
Госкорпорация «Роскосмос» решила выделить 455 млн рублей на контроль за качеством сборки космической техники, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы портала госзакупок.
Обновлено в 02:45
Общество
Аналога не имеет: что принесет россиянам переход на цифровое ТВ
Переход России на цифровое телевидение проходил в течение 10 лет и обошелся в 200 млрд рублей.
Обновлено в 16:01
Происшествия
СК назвал причину пожара на танкерах в Черном море
Причиной пожара на двух танкерах в черном море стало нарушение правил безопасности.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон собирается удочерить девочку из бедной страны
Дженнифер Энистон рассказала, что твердо решила взять девочку из бедной страны, чтобы та могла получить хорошее образование и быть воспитанной подобающим образом.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Японии компаниям отправили письма с цианидом от секты «Аум Синрикё»
Обновлено в 13:21