Футбол

«Атлетик» в гостях победил «Уэску» в чемпионате ИспанииSport24.ru 16:49

Уэска — Атлетик Бильбао
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль Алькорас»
19′
Рауль Гарсия
32′
Андер Капа
Янхель Эррера
38′
Хорхе Мирамон
41′
Энрик Гальего
42′
Янхель Эррера
Хуан Акоста
58′
Адриан Диегес
68′
68′
Маркель Сусаета
Ибаи Гомес
Адриан Диегес
Давид Феррейро Кирога
68′
Луис Авила
Кучо Эрнандес
72′
Мойсес Гомес
73′
74′
Икер Муниаин
Иньиго Кордоба
86′
Рауль Гарсия
Кенан Кодро
«Атлетик» из Бильбао на выезде победил «Уэску» в 24-м туре чемпионата Испании. Единственный гол в матче в середине первого тайма забил Рауль Гарсия.
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«Атлетик» в гостях победил «Уэску» в чемпионате Испании

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