Футбол

«Атлетик» упустил победу над «Вальядолидом»
LiveSport.ru
вчера в 16:39

Атлетик Бильбао — Вальядолид
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Сан-Мамес
Дани Гарсия
24′
33′
Мичел Эрреро
44′
Кеко
Ариц Адурис
45′
60′
Леонардо Суарес
Даниэле Верде
Йераи Альварес
61′
Икер Муниаин
Иньиго Кордоба
67′
74′
Мойяно Лухано
Борха Фернандес
75′
Кеко
Антоньито
Беньят Эчебаррия
Микель Сан Хосе
76′
Рауль Гарсия
78′
Рауль Гарсия
Горка Гурусета
85′
90′+2′
Оскар Плано
В матче 17-го тура испанской Примеры «Атлетик» из Бильбао на своем поле сыграл вничью с «Вальядолидом» — 1:1. Счет в матче был открыт хозяевами поля на 45-й минуте — Ариц Адурис реализовал пенальти.
LiveSport.ruвчера в 16:39

Подробнее о событии

«Атлетик» и «Вальядолид» сыграли вничью

Спорт-Экспрессвчера в 16:56

«Атлетик» упустил победу в матче с «Вальядолидом», пропустив гол на 92-й минуте

Чемпионатвчера в 16:46

Атлетик - Вальядолид - 1:1. Голы и лучшие моменты

Матч ТВвчера в 17:21

«Атлетик» перед финальным свистком упустил победу над «Вальядолидом»

Евро-футбол.рувчера в 17:03

Адурис забил пенальти «Вальядолиду» без разбега. Это его 21-й гол с 11-метрового за 6 лет

Sports.ruвчера в 16:02

«Атлетик» упустил победу над «Вальядолидом»

LiveSport.ruвчера в 16:39

«Атлетик» Бильбао – «Вальядолид»: сколько забьют команды?

Все про Спорт ру21 декабря в 06:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 04:13, Ашберн
Футбол

Вадим Васильев: «„Монако“ не заслужил такой ситуации»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев остался разочарован поражением команды в матче 19-го тура французской лиги 1 от «Генгама» (0:2). — Кризис серьезный.
Обновлено в 03:14
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кардифф» в первом матче Сульшера

Обновлено вчера в 14:29
Футбол

Бэйл стал лучшим игроком клубного чемпионата мира

Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл получил "Золотой мяч" лучшего игрока клубного чемпионата мира по футболу.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол

«Ювентус» одержал восьмую победу кряду в серии А, обыграв «Рому»

В матче 17-го тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле обыграл Рому с минимальным счетом 1:0.
Обновлено вчера в 16:28
Футбол

Полузащитник «Анжи» Глебов перейдет в «Ростов»

Обновлено в 03:35
Футбол

«Зенит» опубликовал фото Кришито и Ригони

«Зенит» в Twitter на итальянском языке пожелал болельщикам доброго утра, опубликовав фотографию с защитником «Дженоа» Доменико Кришито и полузащитником «Аталанты» Эмилиано Ригони.
Обновлено в 02:41
Футбол

ПСЖ обыграл «Нант» в матче чемпионата Франции по футболу

В матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» на своём поле обыграл «Нант» со счётом 1:0.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол

Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо считает, что его клуб находится в кризисе. Сегодня "Милан" уступил дома "Фиорентине" (0:1).
Обновлено вчера в 16:50
Футбол

Дубль Рибери помог «Баварии» обыграть «Айнтрахт» в чемпионате Германии

«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в выездном матче 17-го тура чемпионата Германии. Мюнхенский клуб победил со счетом 3:0.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол

Месси стал абсолютным рекордсменом по результативности

Обновлено вчера в 14:53
Футбол

Вальверде: у «Барселоны» не возникло проблем в матче с «Сельтой»

Обновлено вчера в 16:37
Футбол

Сарри: «Догнать „Ливерпуль“ было нереально с самого начала сезона»

После восемнадцати туров "Челси" отстаёт от лидирующего "Ливерпуля" на 11 очков.
Обновлено вчера в 13:29
Футбол

Попов назвал самое приятное воспоминание, связанное со «Спартаком»

Обновлено в 03:27
Футбол

Неймар надел на себя костюм банана

Праздник отмечал его друг, известный серфер Габриэл Медина. Оба спортсмена нарядились в костюмы бананов в пижамах.
Обновлено в 03:49
Футбол

Фанаты «Бетиса» в перерыве матча забросали поле мягкими игрушками

В перерыве матча 17-го тура чемпионата Испании между "Бетисом" и "Эйбаром" болельщики домашней команды забросали поле мягкими игрушками.
Обновлено в 01:35
ещё по теме
Главное