Футбол
Чемпионат Испании, вчера
Сан-Мамес
Дани Гарсия
|24′
|33′
Мичел Эрреро
|44′
Кеко
Ариц Адурис
|45′
|60′
Леонардо Суарес
Даниэле Верде
Йераи Альварес
|61′
Икер Муниаин
Иньиго Кордоба
|67′
|74′
Мойяно Лухано
Борха Фернандес
|75′
Кеко
Антоньито
Беньят Эчебаррия
Микель Сан Хосе
|76′
Рауль Гарсия
|78′
Рауль Гарсия
Горка Гурусета
|85′
|90′+2′
Оскар Плано
|44%
|Владение мячом
|56%
|75%
|Процент точных передач
|80%
|1
|Удары в сторону ворот
|3
|3
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|5
|3
|Угловые
|1
|7
|Отборы
|8
|25
|Фолы
|12
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Атлетик Бильбао
Расстановка 4‑5‑1
13
Эррерин
21
Капа
5
Альварес
4
Мартинес
12
Берчиче
9
Уильямс
16
Гарсия
30
Гурусета
6
Сан Хосе
11
Кордоба
20
Адурис
1
Масип
8
Фернандес
4
Кико
5
Калеро
22
Мартинес
18
Антоньито
21
Мичел
14
Алькарас
10
Плано
11
Верде
9
Унал
Вальядолид
Расстановка 4‑4‑2
В матче 17-го тура испанской Примеры «Атлетик» из Бильбао на своем поле сыграл вничью с «Вальядолидом» — 1:1. Счет в матче был открыт хозяевами поля на 45-й минуте — Ариц Адурис реализовал пенальти.
LiveSport.ruвчера в 16:39
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«Атлетик» упустил победу в матче с «Вальядолидом», пропустив гол на 92-й минуте
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