Футбол

«Атлетик» упустил победу над «Вальядолидом»
LiveSport.ru
вчера в 16:39

Атлетик Бильбао — Вальядолид
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Сан-Мамес
Дани Гарсия
24′
33′
Мичел Эрреро
44′
Кеко
Ариц Адурис
45′
60′
Леонардо Суарес
Даниэле Верде
Йераи Альварес
61′
Икер Муниаин
Иньиго Кордоба
67′
74′
Мойяно Лухано
Борха Фернандес
75′
Кеко
Антоньито
Беньят Эчебаррия
Микель Сан Хосе
76′
Рауль Гарсия
78′
Рауль Гарсия
Горка Гурусета
85′
90′+2′
Оскар Плано
В матче 17-го тура испанской Примеры «Атлетик» из Бильбао на своем поле сыграл вничью с «Вальядолидом» — 1:1. Счет в матче был открыт хозяевами поля на 45-й минуте — Ариц Адурис реализовал пенальти.
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