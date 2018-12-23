Футбол

«Атлетик» сыграл вничью с «Вальядолидом» и покинул зону вылета
Sportbox.RU
16:41

Атлетик Бильбао — Вальядолид
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Сан-Мамес
Дани Гарсия
24′
33′
Мичел Эрреро
44′
Кеко
Ариц Адурис
45′
60′
Леонардо Суарес
Даниэле Верде
Йераи Альварес
61′
Икер Муниаин
Иньиго Кордоба
67′
74′
Мойяно Лухано
Борха Фернандес
75′
Кеко
Антоньито
Беньят Эчебаррия
Микель Сан Хосе
76′
Рауль Гарсия
78′
Рауль Гарсия
Горка Гурусета
85′
90′+2′
Оскар Плано
«Вальядолид» ушел от поражения в конце матча после точного удара Оскара Плано. После этой игры «Атлетик» покинул зону вылета и переместился на 17-е место. «Вальядолид» находится на 11-й строчке.
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