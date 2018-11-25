Футбол

«Атлетик» и «Хетафе» сыграли вничью
Спорт-Экспресс
08:04

"Атлетик" и "Хетафе" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 13-го тура чемпионата Испании.
Спорт-Экспресс08:04

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«Атлетик» и «Хетафе» сыграли вничью

Спорт-Экспресс08:04

«Атлетик» сыграл вничью с «Хетафе» в матче чемпионата Испании

РИА Новости08:03

«Атлетик» сыграл вничью с «Хетафе» и продлил серию без побед до 12 матчей

Матч ТВ08:00

«Атлетик» сыграл вничью с «Хетафе» и продлил серию без побед до 12 матчей

Sportbox.RU08:00

«Атлетик» упустил победу над «Хетафе» в матче Ла Лиги

Sport24.ru07:54

«Атлетик» сыграл вничью с «Хетафе» в матче испанской Примеры

Чемпионат07:53

Примера. «Атлетик» сыграл вничью с «Хетафе» и остался в зоне вылета

Бомбардир.ру08:03
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Щенников назвал лучших игроков в современной истории ЦСКА

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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр считает, что несколько команд смогут навязать борьбу «Баварии» в бундеслиге и побороться за чемпионский титул в сезоне-2018/19.
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Эмери: смотрю сериалы, чтобы улучшить английский язык

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Ковач находится на грани увольнения

По данным из СМИ, главный тренер "Баварии" Нико Ковач находится на грани увольнения.
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"Интер" в 13-м туре серии А дома разгромил "Фрозиноне" (3:0). Миланский клуб сделал выводы из поражения в прошлом туре от "Аталанты" (1:4).
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Атлетик Бильбао
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Бильбао, Страна Басков, выступающий в испанской Примере. Клуб был основан в 1898 году, с 1928 года выступает в Примере. Из всех клубов основателей лишь «Атлетик», «Реал Мадрид» и «Барселона» ни разу не покидали высший испанский дивизион. «Атлетик» - один из самых титулованных клубов Испании. Он восемь раз выигрывал чемпионат страны и двадцать четыре раза побеждал в Кубке Короля.
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Испания
Суверенное государство на юго-западе Европы и частично в Африке, член Европейского союза и НАТО. Испания занимает большую часть Пиренейского полуострова, а также Канарские и Балеарские острова, имеет общую площадь 504782 км², являясь четвёртой по величине страной в Европе.
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