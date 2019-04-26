Футбол
«Атлетик» сыграл вничью с «Алавесом»ProstoProSport 09:15
«Атлетик» и «Алавес» расписали ничью со счетом 1:1 в матче 35-го тура Ла Лиги. Оба гола были забиты в первом тайме. На 41-й минуте Бенат открыл счет в матче, но затем на 45-й минуте Борха восстановил статус-кво.
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Футбол
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