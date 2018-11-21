Футбол

«Атлетик» продлил с Муньяином контракт до 2024 года
Sport24.ru
03:32

Полузащитник Икер Муньяин продлил контракт с «Атлетиком». Как сообщает официальный сайт клуба из Бильбао, новое соглашение 25-летнего вингера рассчитано до 30 июня 2024 года.
Sport24.ru03:32

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Муньяин продлил контракт с «Атлетиком» из Бильбао

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Муниаин продлил контракт с «Атлетиком» до 2024 года

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Муниаин продлил контракт с «Атлетиком» до 2024 года. В соглашении нет опции выкупа

Sports.ru03:59
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Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Атлетик Бильбао». Выступал в сборной Испании.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Бильбао, Страна Басков, выступающий в испанской Примере. Клуб был основан в 1898 году, с 1928 года выступает в Примере. Из всех клубов основателей лишь «Атлетик», «Реал Мадрид» и «Барселона» ни разу не покидали высший испанский дивизион. «Атлетик» - один из самых титулованных клубов Испании. Он восемь раз выигрывал чемпионат страны и двадцать четыре раза побеждал в Кубке Короля.
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