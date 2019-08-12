Футбол
«Атлетик» продлил контракт с Иньяки Уильямсом до 2028 годаСпорт-Экспресс 04:45
"Атлетик" продлил контракт с нападающим Иньяки Уильямсом. Новое соглашение рассчитано до 2028 года, сообщает официальный сайт клуба из Бильбао. Сумма отступных за 25-летнего испанца теперь составляет 135 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
Политика
Совфед сообщил МИДу о планах проведения встречи с иностранными послами
Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщила российскому МИДу о планах провести встречу с послами государств, действия которых расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны.
Обновлено в 08:44
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста
Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.
Обновлено в 09:00
Интернет
«Вареники» атакуют посетителей порносайтов
Антивирусная компания ESET обнаружила кибератаку, направленную на посетителей порносайтов.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Челябинске журналистку ранили из пневматики
Обновлено в 08:38
Экономика
Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
Обновлено вчера в 21:06
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию Т-64
Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию танков Т-64.
Обновлено в 08:11
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Политика
В Китае усмотрели «ростки терроризма» в гонконгских протестах
Представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета Китая Ян Гуан обвинил протестующих в Гонконге в проявлении терроризма.
Обновлено в 08:39
Футбол
ФК «Тамбов» не вернется домой минимум до середины ноября
Тамбовчане придется проводить «домашние» матчи в Саранске на «Мордовия-Арене» еще минимум три месяца.
Обновлено в 09:28
Общество
«Победа» зафиксировала DDoS-атаку на свой сайт
Обновлено в 07:39
Политика
Оппозиция подала заявку на новый митинг в Москве
Обновлено в 02:52
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Здоровье
Кандалакшская ЦРБ получила новое оборудование
Обновлено в 08:45
Авто
Представлен 1000-сильный внедорожник Rezvani Tank
Американская компания Rezvani представила новый внедорожник Tank, топовый вариант которого - Tank X - является самым мощным в мире.
Обновлено в 08:57
Футбол
Сестра Неймара назвала фанатов «ПСЖ» ублюдками
Рафаэла Сантос, младшая сестра форварда «ПСЖ» Неймара, грубо обругала болельщиков парижского клуба, которые во время матча первого тура Лиги 1 с «Нимом» (3:0), вывесили баннеры, направленные против бразильца.
Обновлено в 09:25
Происшествия
После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок
Обновлено в 07:19
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
33-летний солист группы Artik & Asti стал отцом во второй раз
Артем Умрихин, известный под сценическим псевдонимом Артик, стал отцом во второй раз.
Обновлено в 07:26
Культура
«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»
Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Раскрыто число истребителей России
Обновлено в 04:12
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено вчера в 06:33
Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40