Футбол

«Атлетик» продлил контракт с Иньяки Уильямсом до 2028 годаСпорт-Экспресс 04:45

"Атлетик" продлил контракт с нападающим Иньяки Уильямсом. Новое соглашение рассчитано до 2028 года, сообщает официальный сайт клуба из Бильбао. Сумма отступных за 25-летнего испанца теперь составляет 135 миллионов евро.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Иньяки Уильямс заключил новый девятилетний контракт с «Атлетиком». Сумма отступных — 135 млн евро

Sport24.ru04:41

«Атлетик» продлил контракт с Иньяки Вильямсом до 2028 года

Матч ТВ05:29

Иньяки Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» из Бильбао до 2028 года

РИА Новости04:29

«Атлетик» продлил контракт со своим форвардом до 2028 года

Чемпионат04:42

Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» на девять лет

Советский спорт04:33

«Атлетик» продлил контракт с Иньяки Уильямсом до 2028 года

Спорт-Экспресс04:45

Иньяки Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» до 2028 года

Sports.ru04:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
Политика

Совфед сообщил МИДу о планах проведения встречи с иностранными послами

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщила российскому МИДу о планах провести встречу с послами государств, действия которых расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны.
Обновлено в 08:44
Автоспорт

«Ред Булл» заменит Гасли на Албона, Квят останется в «Торо Россо»

Обновлено в 06:55
Кино

Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста

Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.
Обновлено в 09:00
Интернет

«Вареники» атакуют посетителей порносайтов

Антивирусная компания ESET обнаружила кибератаку, направленную на посетителей порносайтов.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском

Обновлено в 09:01
Происшествия

В Челябинске журналистку ранили из пневматики

Обновлено в 08:38
Экономика

Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем

Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
Обновлено вчера в 21:06
Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

Обновлено в 00:57
Происшествия

Экс-замминистра культуры Пирумова перевели под домашний арест

Обновлено в 08:26
Армия и оружие

Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию Т-64

Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию танков Т-64.
Обновлено в 08:11
Политика

В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Политика

В Китае усмотрели «ростки терроризма» в гонконгских протестах

Представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета Китая Ян Гуан обвинил протестующих в Гонконге в проявлении терроризма.
Обновлено в 08:39
Футбол

ФК «Тамбов» не вернется домой минимум до середины ноября

Тамбовчане придется проводить «домашние» матчи в Саранске на «Мордовия-Арене» еще минимум три месяца.
Обновлено в 09:28
Общество

«Победа» зафиксировала DDoS-атаку на свой сайт

Обновлено в 07:39
Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Обновлено в 04:07
Политика

Оппозиция подала заявку на новый митинг в Москве

Обновлено в 02:52
Общество

В России изменились правила использования электронной подписи

В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Жительница Челябинска получила условный срок за самооборону

Обновлено в 08:17
Здоровье

Кандалакшская ЦРБ получила новое оборудование

Обновлено в 08:45
Армия и оружие

В Израиле предостерегли Россию от сделок с Турцией по Су-35

Обновлено в 08:20
Авто

Представлен 1000-сильный внедорожник Rezvani Tank

Американская компания Rezvani представила новый внедорожник Tank, топовый вариант которого - Tank X - является самым мощным в мире.
Обновлено в 08:57
Футбол

Сестра Неймара назвала фанатов «ПСЖ» ублюдками

Рафаэла Сантос, младшая сестра форварда «ПСЖ» Неймара, грубо обругала болельщиков парижского клуба, которые во время матча первого тура Лиги 1 с «Нимом» (3:0), вывесили баннеры, направленные против бразильца.
Обновлено в 09:25
Происшествия

После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок

Обновлено в 07:19
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

33-летний солист группы Artik & Asti стал отцом во второй раз

Артем Умрихин, известный под сценическим псевдонимом Артик, стал отцом во второй раз.
Обновлено в 07:26
Культура

«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»

Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

Раскрыто число истребителей России

Обновлено в 04:12
Политика

Порошенко после допроса забросали яйцами

Обновлено в 06:11
Финансы

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено вчера в 06:33
Происшествия

В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иньяки Уильямс
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Атлетик Бильбао».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное