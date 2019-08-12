"Атлетик" продлил контракт с нападающим Иньяки Уильямсом. Новое соглашение рассчитано до 2028 года, сообщает официальный сайт клуба из Бильбао. Сумма отступных за 25-летнего испанца теперь составляет 135 миллионов евро.

«Атлетик» продлил контракт с Иньяки Уильямсом до 2028 года

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