Футбол

«Атлетик» продлил контракт с Иньяки Уильямсом до 2028 годаСпорт-Экспресс 04:45

"Атлетик" продлил контракт с нападающим Иньяки Уильямсом. Новое соглашение рассчитано до 2028 года, сообщает официальный сайт клуба из Бильбао. Сумма отступных за 25-летнего испанца теперь составляет 135 миллионов евро.
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Хавбек «Атлетика» подписал девятилетний контракт с клубом

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Иньяки Уильямс заключил новый девятилетний контракт с «Атлетиком». Сумма отступных — 135 млн евро

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«Атлетик» продлил контракт со своим форвардом до 2028 года

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«Атлетик» продлил контракт с Иньяки Вильямсом до 2028 года

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«Атлетик» продлил контракт с Иньяки Уильямсом до 2028 года

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«Атлетик» продлил контракт с Иньяки Вильямсом до 2028 года

Sportbox.RU05:29

Иньяки Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» до 2028 года

Sports.ru04:15
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