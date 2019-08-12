Футбол
«Атлетик» продлил контракт с Иньяки Уильямсом до 2028 годаСпорт-Экспресс 04:45
"Атлетик" продлил контракт с нападающим Иньяки Уильямсом. Новое соглашение рассчитано до 2028 года, сообщает официальный сайт клуба из Бильбао. Сумма отступных за 25-летнего испанца теперь составляет 135 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:07, Вашингтон
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В Челябинске журналистку ранили в голову из пневматики
Обновлено в 09:20
Политика
Грузинский телеканал «Рустави 2» выставлен на продажу
Как сообщает РИА Новости, такое решение ее нового владельца, бизнесмена Кибара Халваши, вызвано серьезными финансовыми проблемами организации - долги телеканала превысили 24 миллиона долларов.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв
Обновлено в 10:53
Происшествия
Суд арестовал еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Басманный суд Москвы арестовал 20-летнего Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко».
Обновлено в 10:52
Кино
Жена Гафта рассказала о состоянии здоровья артиста
Народная артистка России Ольга Остроумова, являющаяся женой актёра Валентина Гафта, рассказала о состоянии здоровья мужа.
Обновлено в 09:14
Футбол
Сестра Неймара оскорбила фанатов «ПСЖ»
Сестра бразильского футболиста Неймара Рафаэлла оскорбила болельщиков "ПСЖ" после стартового матча чемпионата Франции против "Нима".
Обновлено в 09:16
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Политика
Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Политика
Оппозиция подала заявку на новый митинг в Москве
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
ВСУ семь раз нарушили перемирие в Донбассе – ДНР
За истекшие сутки украинские силовики семь раз открывали огонь по прифронтовым территориям ДНР.
Обновлено 10 августа в 04:25
Происшествия
СМИ: Установлена личность полицейского, ударившего девушку на митинге в живот
Обновлено в 09:43
Экономика
В России сократилось число госкомпаний
Количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, а в компаниях с госучастием – на 30% с 2016 по 2019 год.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Политика
Эксперт назвал условия, при которых экономика Украины рухнет
Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон перечислил условия, при которых экономику Украины ожидают серьезные трудности, сообщает PolitWera.
Обновлено в 02:22
Гаджеты
Meizu готовит смартфон Meizu 16s Pro с процессором Snapdragon 855 Plus
Ожидается в Meizu 16s Pro появление четвертого датчика в основной камере и аккумулятор увеличенной емкости.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Авто
Jaguar Land Rover будет использовать платформу BMW
BMW первой серии Предполагается, что британцы будут использовать платформу BMW для пяти моделей длиной от 4,2 до 4,6 м. На прицеле — Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque следующих поколений, возрожденный Freelander (он станет самым компактным и доступным в гамме марки), а также пара маленьких кроссоверов Jaguar — "обычный" и купеобразный.
Обновлено в 11:02
Экономика
Росстат оценил рост ВВП России во II квартале 2019 года в 0,9%
Напомним, ранее Минэкономразвития в своём июльском докладе оценило рост ВВП России во втором квартале текущего года в 0,8%.
Обновлено в 10:48
Футбол
КДК РФС рассмотрит эпизод с разбитым лицом Чалова
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод матча пятого тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» с нанесением травмы нападающему армейцев Федору Чалову.
Обновлено в 10:56
Наука
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Религия
Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам
Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Обновлено вчера в 12:06
Транспорт
Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту
Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту, сообщили в понедельник журналистам в информационном центре "Крымский мост".
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Германии осы помогли задержать преступника
Осы помогли полицейским задержать преступника в городе Ольденбург в Нижней Саксонии.
Обновлено в 09:58
Экономика
Профсоюзы выступили за сокращение рабочей недели без ущерба в зарплате
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) положительно оценивает инициативу сокращения рабочей недели, но только при сохранении размера оплаты труда.
Обновлено в 10:34
Политика
Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»
Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.
Обновлено в 05:53