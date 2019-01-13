Футбол
Экс-игрок «Спартака» Куинси Промес вышел на поле за севильцев на 70-й минуте. По итогам встречи «Атлетик» поднялся на шестнадцатое место, набрав 22 очка, а «Севилья» идет на третьей позиции, у команды 33 очка.
Матч ТВ12:06
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 14:10, Ашберн
Политика
Порошенко призвал РПЦ показать свой томос
Президент Украины Петр Порошенко призвал Русскую православную церковь показать томос, чтобы доказать свою каноничность.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Шереметьево
Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, пострадавших нет, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 07:24
Политика
МИД РФ удивился нежеланию Токио общаться с прессой после брифинга
На Смоленской площади крайне удивлены нежеланием японской стороны проводить пресс-конференцию по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его японским коллегой Таро Коно, которые пройдут в Москве 14 января.
Обновлено в 06:56
Спорт
Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету в Оберхофе
Обновлено в 09:52
Общество
Польша построит остров в Калининградском заливе
Обновлено в 11:51
Политика
Спецслужбы Венесуэлы задержали главу оппозиционного парламента
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Нетаньяху признал нанесение Израилем ударов по Сирии
«Буквально за последние 36 часов ВВС нанесли удар по иранским складам с иранским же оружием в международном аэропорту Дамаска», — сообщил Нетаньяху в обращении к правительству.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Сызрани школьник избил учительницу до сотрясения мозга
В Самарской области правоохранительные органы проводят проверку инцидента в одной из школ Сызрани, в результате которого ученик нанес травму учительнице.
Обновлено в 12:57
Космос
Восстановить связь с телескопом «Спектр-Р» пока не удалось
Обновлено в 08:29
Общество
Умер актер Евгений Радомысленский
Обновлено в 11:52
Спорт
Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
В Белоруссии выступили против российских телеканалов
«Требуем от властей Белоруссии ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны», — говорится в заявлении.
Обновлено в 05:44
Футбол
«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом обыграл «Тоттенхэм»
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Тоттенхэмом" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:40
Спорт
Россиянки сенсационно выиграли эстафету по биатлону в Оберхофе
Российские биатлонистки одержали сенсационную победу в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Обновлено в 07:05
Политика
WSJ сообщила об изучении США вариантов удара по Ирану
Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном просил Пентагон разработать варианты нанесения удара по Ирану, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на слова бывших и действующих политиков.
Обновлено в 12:15
Политика
В Германии отвергли угрозы посла США ввести санкции за «Северный поток - 2»
Немецкие политики раскритиковали американского посла в Германии Ричарда Гренелла за его слова о том, что США введут санкции против ФРГ, если немецкие власти не прекратят строительство "Северного потока - 2". Об этом пишет Spiegel.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Замену пистолету Макарова запустят в производство в 2019 году
Новый российский пистолет для Минобороны "Удав", который придет на замену ПМ, начнется производиться в нынешнем году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Экипаж Каргинова дисквалифицирован с ралли «Дакар» за наезд на зрителя
Экипаж команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова дисквалифицировали с ралли-рейда "Дакар" за то, что автомобиль не остановился на трассе после того, как сбил одного из зрителей, сообщает Осетия-Ирыстон.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко
Обновлено в 10:21
Происшествия
Из здания на Новом Арбате эвакуировали 400 человек из-за пожара
Обновлено в 12:18
Общество
Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному
Люблинский суд Москвы вернул главе Росгвардии Виктору Золотову его иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному.
Обновлено в 06:02
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено вчера в 10:26
Политика
За томос Константинополю отдадут храм с усыпальницей Юрия Долгорукого
Стоит отметить, что, действительно, под храмом находится усыпальница князя Юрия Долгорукого — основателя Москвы, города Дмитрова и других городов русских.
Обновлено в 09:51
Футбол
Ананидзе перешёл из «Спартака» в «Крылья Советов» на правах аренды
Обновлено в 12:32
Политика
На Украине составили рейтинг предателей
Украинское издание Realist.Online 12 января презентовало рейтинг предателей, состоящий из политиков, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний, который был составлен на основании анализа скандальных историй в средствах массовой информации и комментариев пользователей в социальных сетях.
Обновлено в 13:44
Экономика
В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году
Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Шереметьево задержали проникшего на борт самолета без билета мужчину
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал в аэропорту Шереметьево
Певица Светлана Лобода устроила скандал в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Россиян могут обязать заменить пластиковые окна на деревянные
Обновлено в 10:00
Происшествия
Трактор провалился под лед на реке в Тверской области
Обновлено в 06:32