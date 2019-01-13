Футбол

«Атлетик» прервал беспроигрышную серию «Севильи»
Матч ТВ
12:06

Экс-игрок «Спартака» Куинси Промес вышел на поле за севильцев на 70-й минуте. По итогам встречи «Атлетик» поднялся на шестнадцатое место, набрав 22 очка, а «Севилья» идет на третьей позиции, у команды 33 очка.
Матч ТВ12:06

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«Атлетик» — «Севилья» — 2:0. Видеообзор матча 19-го тура Ла Лиги

Sport24.ru13:44

Дубль Иньяки Уильямса принес футболистам «Атлетика» победу над «Севильей»

РИА Новости12:14

Иньяки Уильямс впервые за 40 игр забил дома в Ла Лиге. У него было 15 мячей подряд на выезде

Sports.ru12:09

«Атлетик» прервал беспроигрышную серию «Севильи»

Матч ТВ12:06

«Атлетик» обыграл «Севилью» в Примере благодаря дублю Уильямса

Чемпионат12:06

«Севилья» на выезде проиграла «Атлетику», Уияльмс сделал дубль

Спорт-Экспресс12:07

Дубль Уильямса помог «Атлетику» прервать беспроигрышную серию «Севильи»

Советский спорт12:08
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Политика

Порошенко призвал РПЦ показать свой томос

Президент Украины Петр Порошенко призвал Русскую православную церковь показать томос, чтобы доказать свою каноничность.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Шереметьево

Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, пострадавших нет, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 07:24
Политика

МИД РФ удивился нежеланию Токио общаться с прессой после брифинга

На Смоленской площади крайне удивлены нежеланием японской стороны проводить пресс-конференцию по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его японским коллегой Таро Коно, которые пройдут в Москве 14 января.
Обновлено в 06:56
Спорт

Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету в Оберхофе

Обновлено в 09:52
Общество

Польша построит остров в Калининградском заливе

Обновлено в 11:51
Политика

Спецслужбы Венесуэлы задержали главу оппозиционного парламента

Обновлено в 11:54
Армия и оружие

Нетаньяху признал нанесение Израилем ударов по Сирии

«Буквально за последние 36 часов ВВС нанесли удар по иранским складам с иранским же оружием в международном аэропорту Дамаска», — сообщил Нетаньяху в обращении к правительству.
Обновлено в 07:50
Происшествия

В Сызрани школьник избил учительницу до сотрясения мозга

В Самарской области правоохранительные органы проводят проверку инцидента в одной из школ Сызрани, в результате которого ученик нанес травму учительнице.
Обновлено в 12:57
Космос

Восстановить связь с телескопом «Спектр-Р» пока не удалось

Обновлено в 08:29
Общество

Умер актер Евгений Радомысленский

Обновлено в 11:52
Спорт

Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 16:27
Политика

В Белоруссии выступили против российских телеканалов

«Требуем от властей Белоруссии ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны», — говорится в заявлении.
Обновлено в 05:44
Футбол

«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом обыграл «Тоттенхэм»

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Тоттенхэмом" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:40
Спорт

Россиянки сенсационно выиграли эстафету по биатлону в Оберхофе

Российские биатлонистки одержали сенсационную победу в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Обновлено в 07:05
Политика

WSJ сообщила об изучении США вариантов удара по Ирану

Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном просил Пентагон разработать варианты нанесения удара по Ирану, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на слова бывших и действующих политиков.
Обновлено в 12:15
Политика

В Германии отвергли угрозы посла США ввести санкции за «Северный поток - 2»

Немецкие политики раскритиковали американского посла в Германии Ричарда Гренелла за его слова о том, что США введут санкции против ФРГ, если немецкие власти не прекратят строительство "Северного потока - 2". Об этом пишет Spiegel.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие

Замену пистолету Макарова запустят в производство в 2019 году

Новый российский пистолет для Минобороны "Удав", который придет на замену ПМ, начнется производиться в нынешнем году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Экипаж Каргинова дисквалифицирован с ралли «Дакар» за наезд на зрителя

Экипаж команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова дисквалифицировали с ралли-рейда "Дакар" за то, что автомобиль не остановился на трассе после того, как сбил одного из зрителей, сообщает Осетия-Ирыстон.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко

Обновлено в 10:21
Происшествия

Из здания на Новом Арбате эвакуировали 400 человек из-за пожара

Обновлено в 12:18
Общество

Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному

Люблинский суд Москвы вернул главе Росгвардии Виктору Золотову его иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному.
Обновлено в 06:02
Общество

Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Обновлено вчера в 10:26
Политика

За томос Константинополю отдадут храм с усыпальницей Юрия Долгорукого

Стоит отметить, что, действительно, под храмом находится усыпальница князя Юрия Долгорукого — основателя Москвы, города Дмитрова и других городов русских.
Обновлено в 09:51
Футбол

Ананидзе перешёл из «Спартака» в «Крылья Советов» на правах аренды

Обновлено в 12:32
Политика

На Украине составили рейтинг предателей

Украинское издание Realist.Online 12 января презентовало рейтинг предателей, состоящий из политиков, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний, который был составлен на основании анализа скандальных историй в средствах массовой информации и комментариев пользователей в социальных сетях.
Обновлено в 13:44
Экономика

В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году

Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
Обновлено в 08:05
Происшествия

В Шереметьево задержали проникшего на борт самолета без билета мужчину

Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал в аэропорту Шереметьево

Певица Светлана Лобода устроила скандал в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Россиян могут обязать заменить пластиковые окна на деревянные

Обновлено в 10:00
Происшествия

Трактор провалился под лед на реке в Тверской области

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