Футбол
«Атлетик» поделил очки с «Алавесом»Матч ТВ 08:54
Встреча завершилась со счетом 1:1. По итогам матча баски идут на седьмом месте, набрав 50 очков, а «Алавес» идет восьмым, у него 47 очков.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:17, Ашберн
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