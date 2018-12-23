Футбол

«Атлетик» перед финальным свистком упустил победу над «Вальядолидом»
Евро-футбол.ру
17:03

Атлетик Бильбао — Вальядолид
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Сан-Мамес
Дани Гарсия
24′
33′
Мичел Эрреро
44′
Кеко
Ариц Адурис
45′
60′
Леонардо Суарес
Даниэле Верде
Йераи Альварес
61′
Икер Муниаин
Иньиго Кордоба
67′
74′
Мойяно Лухано
Борха Фернандес
75′
Кеко
Антоньито
Беньят Эчебаррия
Микель Сан Хосе
76′
Рауль Гарсия
78′
Рауль Гарсия
Горка Гурусета
85′
90′+2′
Оскар Плано
Ариц Адурис реализовал пенальти на 45-й минуте, и до последних секунд игры его команда вела в счете, однако перед финальным свистком потеряла важные очки в борьбе за выживание, пропустив мяч от Оскара Плано - 1:1.
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