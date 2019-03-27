«Атлетик» одержал волевую победу над «Жироной»Советский спорт вчера в 18:27

Жирона с 34 очками занимает 12-е место. В следующем туре Атлетик на своем поле сыграет против Леванте, а Жирона в гостях встретится с Атлетико.

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Происшествия В отделении полиции в Казани найдено тело следователя Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.

Политика На Украине перед выборами президента наступил «день тишины» На Украине перед первым туром президентских выборов, который пройдет 31 марта, наступил «день тишины».

Космос Уфологи обнаружили базу пришельцев в Антарктиде Внешне объект уфологам напомнил какую-то базу, а после длительного анализа информации эксперты и вовсе заявили, что на юге нашей планеты найдена база пришельцев с Нибиру.

Происшествия Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.

Космос Телескоп «Hubble» запечатлел самоуничтожение гигантского астероида По оценкам астрономов, среди 800 тысяч известных астероидов, которые населяют пояс астероидов между Марсом и Юпитером, разрушения ЯОРП происходят примерно раз в год, и непосредственное наблюдение этого процесса предоставило астрономам особую возможность изучить состав астероидов.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Футбол Месси скучает по противостоянию с Роналду Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".

Наука Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.

Политика Россия и Куба договорились о сотрудничестве в управлении финансами Представители России и Кубы подписали меморандум о взаимопонимании, призванный укрепить сотрудничество между странами в области управления государственными финансами.

Авто В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.

Политика Украинский голодомор признали геноцидом в штате Луизиана «Вслед за более чем двадцатью американскими штатами губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию о праздновании 85-й годовщины Голодомора 1932–1933 годов в Украине», — сказано в сообщении.

Гаджеты Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower Компания Apple решила отказаться от планов выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.

Экономика Правила зачисления зарплат в России решили изменить Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.

Транспорт Движение в районе Семеновской набережной ограничат до зимы Движение в районе Семеновской набережной в Басманном районе ЦАО ограничат с 1 апреля по 30 ноября из-за строительства БКЛ, сообщает транспортный комплекс Москвы.

Политика Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.