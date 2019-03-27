Футбол
«Атлетик» одержал волевую победу над «Жироной»Советский спорт 18:27
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Монтиливи»
Кристиан Стуани
|37′
|39′
Андер Капа
|53′
Иньяки Уильямс
|59′
Рауль Гарсия
|63′
Рауль Гарсия
Марк Муньеса
Валери Фернандес
|63′
Хуанпе Рамирес
|72′
|73′
Дани Гарсия
Микель Сан Хосе
Хонас Рамальо
Сейду Думбия
|75′
|80′
Иньиго Мартинес
Порту
|80′
|81′
Рауль Гарсия
Кенан Кодро
|84′
Беньят Эчебаррия
|85′
Иньиго Кордоба
Микель Баленсиага
Борха Гарсия
Патрик Робертс
|88′
|47%
|Владение мячом
|53%
|76%
|Процент точных передач
|79%
|1
|Удары в сторону ворот
|2
|2
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|3
|3
|Угловые
|3
|8
|Отборы
|19
|18
|Фолы
|19
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Жирона
Расстановка 4‑3‑3
1
Ирайзоз
22
Думбия
15
Рамирес
5
Алькала
14
Гарсия
6
Гранель Ноге
34
Фернандес
8
Понс
9
Порту
7
Стуани
17
Робертс
13
Эррерин
21
Капа
3
Нуньес
4
Мартинес
12
Берчиче
18
Де Маркос
6
Сан Хосе
2
Кодро
7
Беньят
24
Баленсиага
9
Уильямс
Атлетик Бильбао
Расстановка 4‑5‑1
Жирона с 34 очками занимает 12-е место. В следующем туре Атлетик на своем поле сыграет против Леванте, а Жирона в гостях встретится с Атлетико.
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