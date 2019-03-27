«Атлетик» одержал волевую победу над «Жироной»Советский спорт вчера в 18:27

Жирона с 34 очками занимает 12-е место. В следующем туре Атлетик на своем поле сыграет против Леванте, а Жирона в гостях встретится с Атлетико.

Все про Спорт ру

Общество Губернатор назвал стоимость строительства метро в Красноярске Стоимость проекта по постройке метрополитена в Красноярске с учетом беспилотной части составит порядка 65 млрд руб. Об этом РБК на Красноярском экономическом форуме заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Общество ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".

Общество Метеоролог рассказал о погоде в Москве в первую неделю апреля Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал, какая погода ждёт жителей столичного региона на грядущей неделе.

Авто Aurus опубликовал свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal На официальной странице люксовой марки Aurus в социальной сети Instagram появились первые изображения минивэна Arsenal.

Армия и оружие Первый испытательный полет Ил-112В перенесли из-за погодных условий Погодные условия в Воронеже не позволили в запланированное время провести самолету Ил-112В первый испытательный полет, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Футбол Амир Натхо включен в заявку БАТЭ на сезон Как сообщает официальный сайт борисовского клуба, 22-летний хавбек включен в заявку на сезон.

Происшествия Момент страшного ДТП на Невском проспекте в Петербурге попал на видео Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения трех транспортных средств, произошедшего около 7 часов утра в субботу, 30 марта, на пересечении Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге.

Гаджеты Sony закрывает мобильное подразделение Корпорация Sony объявила о том, что планирует объединить три ранее независимых подразделения в одно.

Происшествия Виновник смертельной аварии на Можайке доставлен в Москву из Грозного Виновный в ДТП с двумя погибшими Муслим Джамбеков доставлен в Москву из Грозного, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Политика В США пригрозили России санкциями из-за Венесуэлы Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил в ходе брифинга, что Вашингтон может ответить на присутствие в Венесуэле российских военных как на дипломатическом уровне, так и на экономическом, в частности, путем введения санкций.

Хоккей Форвард Тарасенко объяснил успех «Сент-Луиса» в НХЛ Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко высказался о том, что команда гарантировала себе место в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".

Авто Lexus анонсировал премиальный минивэн Компания Lexus анонсировала премьеру таинственной модели «нового поколения» — она состоится уже в апреле на автосалоне в Шанхае.

Футбол Енисей — Рубин 0:0 (Перерыв) Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев призвал болельщиков не обращать внимания на проблемы красноярской команды, передает "Советский спорт".

Армия и оружие Военные корабли НАТО вошли в Черное море В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».

Экономика Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.

Технологии «Яндекс» занял 14% рынка «умных» колонок в Центральной и Восточной Европе В Canalys пояснили, что по сравнению с рынками Китая и США в Центральной и Восточной Европе, а особенно для России, «умные» колонки — достаточно новое явление.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Политика Михаил Ходорковский обвинил в аресте Абызова главу «Альфа-Банка» Причиной ареста бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова стал его конфликт с «Альфа-Банком», заявил 29 марта Михаил Ходорковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Происшествия У девочки-подростка в петербургском кафе похитили 200 тысяч рублей 15-летняя девочка, жительница Петербурга, стала жертвой неизвестной злоумышленницы, которая подсела к ней в кафе и, воспользовавшись доверием, похитила у нее 200 тысяч рублей.

Транспорт «Яндекс.Такси» допустил рост цен при лимите работы «уставших» водителей Сервис «Яндекс.Такси» рассматривает возможное повышение цен на тарифы при ограничении времени работы «уставших» водителей.