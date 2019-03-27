Футбол
«Атлетик» одержал волевую победу над «Жироной»Советский спорт вчера в 18:27
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Монтиливи»
Кристиан Стуани
|37′
|39′
Андер Капа
|53′
Иньяки Уильямс
|59′
Рауль Гарсия
|63′
Рауль Гарсия
Марк Муньеса
Валери Фернандес
|63′
Хуанпе Рамирес
|72′
|73′
Дани Гарсия
Микель Сан Хосе
Хонас Рамальо
Сейду Думбия
|75′
|80′
Иньиго Мартинес
Порту
|80′
|81′
Рауль Гарсия
Кенан Кодро
|84′
Беньят Эчебаррия
|85′
Иньиго Кордоба
Микель Баленсиага
Борха Гарсия
Патрик Робертс
|88′
|47%
|Владение мячом
|53%
|76%
|Процент точных передач
|79%
|1
|Удары в сторону ворот
|2
|2
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|3
|3
|Угловые
|3
|8
|Отборы
|19
|18
|Фолы
|19
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Жирона
Расстановка 4‑3‑3
1
Ирайзоз
22
Думбия
15
Рамирес
5
Алькала
14
Гарсия
6
Гранель Ноге
34
Фернандес
8
Понс
9
Порту
7
Стуани
17
Робертс
13
Эррерин
21
Капа
3
Нуньес
4
Мартинес
12
Берчиче
18
Де Маркос
6
Сан Хосе
2
Кодро
7
Беньят
24
Баленсиага
9
Уильямс
Атлетик Бильбао
Расстановка 4‑5‑1
Жирона с 34 очками занимает 12-е место. В следующем туре Атлетик на своем поле сыграет против Леванте, а Жирона в гостях встретится с Атлетико.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Жирона» — «Атлетик» Бильбао. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч 29 тура чемпионата Испании 29 марта 2019 года
LiveSport.ru28 марта в 04:00
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
Общество
Губернатор назвал стоимость строительства метро в Красноярске
Стоимость проекта по постройке метрополитена в Красноярске с учетом беспилотной части составит порядка 65 млрд руб. Об этом РБК на Красноярском экономическом форуме заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Обновлено в 05:09
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Происшествия
Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок
Обновлено вчера в 09:16
Общество
Метеоролог рассказал о погоде в Москве в первую неделю апреля
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал, какая погода ждёт жителей столичного региона на грядущей неделе.
Обновлено в 04:32
Футбол
«Ливерпуль» vs «Тоттенхэм», прогноз на матч 31 марта в АПЛ
В воскресенье, 31 марта, в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги пройдет матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
Обновлено 28 марта в 03:57
Авто
Aurus опубликовал свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal
На официальной странице люксовой марки Aurus в социальной сети Instagram появились первые изображения минивэна Arsenal.
Обновлено вчера в 07:40
Армия и оружие
Первый испытательный полет Ил-112В перенесли из-за погодных условий
Погодные условия в Воронеже не позволили в запланированное время провести самолету Ил-112В первый испытательный полет, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:40
Общество
Глава «Ростеха» прокомментировал РБК расследование OCCRP о недвижимости его близких. Позднее заметку удалили
Издание РБК опубликовало заметку с комментарием главы «Ростеха» Сергея Чемезова о расследовании OCCRP, посвященном его окружению.
Обновлено в 04:37
Футбол
Амир Натхо включен в заявку БАТЭ на сезон
Как сообщает официальный сайт борисовского клуба, 22-летний хавбек включен в заявку на сезон.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Момент страшного ДТП на Невском проспекте в Петербурге попал на видео
Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения трех транспортных средств, произошедшего около 7 часов утра в субботу, 30 марта, на пересечении Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:01
Гаджеты
Sony закрывает мобильное подразделение
Корпорация Sony объявила о том, что планирует объединить три ранее независимых подразделения в одно.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Виновник смертельной аварии на Можайке доставлен в Москву из Грозного
Виновный в ДТП с двумя погибшими Муслим Джамбеков доставлен в Москву из Грозного, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 02:46
Политика
В США пригрозили России санкциями из-за Венесуэлы
Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил в ходе брифинга, что Вашингтон может ответить на присутствие в Венесуэле российских военных как на дипломатическом уровне, так и на экономическом, в частности, путем введения санкций.
Обновлено вчера в 14:30
Хоккей
Форвард Тарасенко объяснил успех «Сент-Луиса» в НХЛ
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко высказался о том, что команда гарантировала себе место в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:40
Авто
Lexus анонсировал премиальный минивэн
Компания Lexus анонсировала премьеру таинственной модели «нового поколения» — она состоится уже в апреле на автосалоне в Шанхае.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Тимошенко ушла с дебатов из-за отсутствия Порошенко и Зеленского
Обновлено вчера в 13:15
Футбол
Енисей — Рубин 0:0 (Перерыв)
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев призвал болельщиков не обращать внимания на проблемы красноярской команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено 28 марта в 23:00
Финансы
ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году до $63,3 млрд
В январе ЦБ оценивал чистый отток капитала из России в $67,5 млрд.
Обновлено вчера в 10:25
Экономика
Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо
Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.
Обновлено в 04:46
Технологии
«Яндекс» занял 14% рынка «умных» колонок в Центральной и Восточной Европе
В Canalys пояснили, что по сравнению с рынками Китая и США в Центральной и Восточной Европе, а особенно для России, «умные» колонки — достаточно новое явление.
Обновлено в 03:01
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие
Болгария отказалась открывать базы НАТО на своей территории
Болгария решила не открывать военно-морские базы НАТО на своей территории.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Михаил Ходорковский обвинил в аресте Абызова главу «Альфа-Банка»
Причиной ареста бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова стал его конфликт с «Альфа-Банком», заявил 29 марта Михаил Ходорковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 03:45
Происшествия
У девочки-подростка в петербургском кафе похитили 200 тысяч рублей
15-летняя девочка, жительница Петербурга, стала жертвой неизвестной злоумышленницы, которая подсела к ней в кафе и, воспользовавшись доверием, похитила у нее 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:58
Транспорт
«Яндекс.Такси» допустил рост цен при лимите работы «уставших» водителей
Сервис «Яндекс.Такси» рассматривает возможное повышение цен на тарифы при ограничении времени работы «уставших» водителей.
Обновлено в 04:22
Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03