Футбол

«Атлетик» одержал волевую победу над «Жироной»Советский спорт вчера в 18:27

Жирона — Атлетик Бильбао
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Монтиливи»
Кристиан Стуани
37′
39′
Андер Капа
53′
Иньяки Уильямс
59′
Рауль Гарсия
63′
Рауль Гарсия
Марк Муньеса
Валери Фернандес
63′
Хуанпе Рамирес
72′
73′
Дани Гарсия
Микель Сан Хосе
Хонас Рамальо
Сейду Думбия
75′
80′
Иньиго Мартинес
Порту
80′
81′
Рауль Гарсия
Кенан Кодро
84′
Беньят Эчебаррия
85′
Иньиго Кордоба
Микель Баленсиага
Борха Гарсия
Патрик Робертс
88′
Жирона с 34 очками занимает 12-е место. В следующем туре Атлетик на своем поле сыграет против Леванте, а Жирона в гостях встретится с Атлетико.
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Жирона - Атлетик - 1:2. Голы и лучшие моменты

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