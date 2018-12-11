15-й тур чемпионата Испании завершился упорным матчем "Атлетик" - "Жирона". Коллектив из Бильбао в поисках второй победы в сезоне провел очень много времени на чужой половине поля, но в основное время не смогла воплотить в голы ни один из почти 20 ударов по воротам и 11 угловых.

Футбол Футбол В. Игнатьев: «Локомотив» оставит на поле все силы в матче с «Шальке» Наш первый очный матч показал, что мы ни в чём не уступаем «Шальке», поэтому «Локомотиву» по силам их обыграть.

Футбол Футбол «Барселона» отказалась от проведения матча с «Жироной» в США Барселона выступила с официальным заявлением о проведении матча чемпионата Испании с Жироной в США.

Футбол Футбол Шалимов: отсутствие Мамаева не чувствуется «Краснодаром» Главный тренер «Химок» Игорь Шалимов, ранее возглавлявший «Краснодар», поделился мнением о том, как команда справляется с отсутствием полузащитника Павла Мамаева.

Происшествия Происшествия Прокуратура подозревает врачей в убийстве капитана «Фиорентины» Астори Прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве защитника итальянской "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Суарес пропустит матч с «Тоттенхэмом» Уругваец пропустит матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

Футбол Футбол Хавбек «Челси» Азар рассказал о своей любви к «Реалу» Хавбек "синих" рассказал об отношении к "сливочным" в интервью бывшему одноклубнику по французскому "Лиллю" Рио Мавуба.

Футбол Футбол Ещенко снялся в музыкальном фильме о самом себе Защитник «Спартака» Андрей Ещенко снялся в музыкальном фильме о самом себе.

Футбол Футбол 22-летний футболист «Баварии» может завершить карьеру из-за травмы Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман заявил, что может завершить спортивную карьеру, если ему понадобится дополнительная операция на лодыжке.

Футбол Футбол Николай Писарев возглавил ФК «Урожай» В 2017-2018 годах Писарев работал главным тренером ФК «Олимпиец» (сейчас — ФК «Нижний Новгород»), с которым занял первое место в ПФЛ и завоевал право выступать в Футбольной национальной лиге, сообщает пресс-служба ФК «Урожай».

Футбол Футбол Защитник «Рубина» включён в европейскую сборную недели

Футбол Футбол ЦСКА прибыл в Мадрид на матч Лиги чемпионов с «Реалом»