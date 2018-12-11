Футбол

«Атлетик» дожал «Жирону» на 90-й минуте
Евро-футбол.ру
16:56

Атлетик Бильбао — Жирона
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Сан-Мамес
Беньят Эчебаррия
56′
Иньяки Уильямс
Маркель Сусаета
62′
62′
Алекс Гарсия Серрано
Дуглас Луис
72′
Порту
Энтони Лосано
Беньят Эчебаррия
Микель Сан Хосе
76′
Унаи Нуньес
78′
Андер Капа
81′
Иньиго Кордоба
Икер Муниаин
82′
83′
Хуанпе Рамирес
89′
Кристиан Стуани
Сейду Думбия
Ариц Адурис
90′+2′
15-й тур чемпионата Испании завершился упорным матчем "Атлетик" - "Жирона". Коллектив из Бильбао в поисках второй победы в сезоне провел очень много времени на чужой половине поля, но в основное время не смогла воплотить в голы ни один из почти 20 ударов по воротам и 11 угловых.
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