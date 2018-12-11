Футбол

«Атлетик» обыграл «Жирону» благодаря голу на 92-й минуте
Чемпионат
вчера в 16:54

Атлетик Бильбао — Жирона
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Сан-Мамес
Беньят Эчебаррия
56′
Иньяки Уильямс
Маркель Сусаета
62′
62′
Алекс Гарсия Серрано
Дуглас Луис
72′
Порту
Энтони Лосано
Беньят Эчебаррия
Микель Сан Хосе
76′
Унаи Нуньес
78′
Андер Капа
81′
Иньиго Кордоба
Икер Муниаин
82′
83′
Хуанпе Рамирес
89′
Кристиан Стуани
Сейду Думбия
Ариц Адурис
90′+2′
Единственный гол был забит на 92-й минуте, отличился Ариц Адурис, который реализовал пенальти. После матча «Атлетик», набрав 14 очков, остался в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Жирона» (21) по-прежнему занимает девятое место.
Чемпионатвчера в 16:54

Подробнее о событии

Гол Адуриса принес победу «Атлетику» над «Жироной»

Советский спортвчера в 17:31

Пенальти в компенсированное время позволил «Атлетику» обыграть «Жирону»

Sportbox.RUвчера в 17:13

Пенальти в компенсированное время позволил «Атлетику» обыграть «Жирону»

Матч ТВвчера в 17:13

«Атлетик» благодаря голу Адуриса обыграл «Жирону» в чемпионате Испании

РИА Новостивчера в 17:03

Гол Адуриса принес «Атлетику» первую победу за 3,5 месяца

Спорт-Экспрессвчера в 16:56

«Атлетик» обыграл «Жирону» благодаря голу на 92-й минуте

Чемпионатвчера в 16:54

Гол Адуриса на 92-й минуте принес «Атлетику» победу над «Жироной»

Sport24.ruвчера в 16:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 02:37, Ашберн
Футбол

В. Игнатьев: «Локомотив» оставит на поле все силы в матче с «Шальке»

Наш первый очный матч показал, что мы ни в чём не уступаем «Шальке», поэтому «Локомотиву» по силам их обыграть.
Обновлено в 01:40
Футбол

«Ахмат» взял три очка в матче с «Арсеналом»

Обновлено в 01:47
Футбол

Азар признался, что любил «Реал» еще до Зидана

Бельгийца неоднократно сватали в «Реал», а сам футболист признался, что любил мадридский клуб еще до того, как в нем оказался Зинедин Зидан.
Обновлено в 02:16
Футбол

«Челси» запретил четырем фанатам посещать матчи за расистские выкрики

Обновлено в 01:38
Футбол

«Бавария» нашла замену Рибери и Роббену в Лиге 1

В поле зрения немецкого чемпиона попали сразу три футболиста из Лиги 1. Речь идет о Флорьяне Товене ("Марсель"), Николя Пепе ("Лилль") и Набиле Фекире ("Лион").
Обновлено в 02:08
Футбол

«Эвертон» вырвал ничью в матче с «Уотфордом»

Обновлено в 01:23
Футбол

«Барселона» отказалась от проведения матча с «Жироной» в США

Барселона выступила с официальным заявлением о проведении матча чемпионата Испании с Жироной в США.
Обновлено в 01:02
Футбол

«Краснодар» поздравил Ари с днём рождения

Обновлено в 02:33
Футбол

Ещенко и Назаров снялись в музыкальном фильме

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко снялся в десятиминутном музыкальном фильме "Верить и мечтать".
Обновлено в 02:24
Футбол

Виктор Классон: «Хочу, чтобы „Краснодар“ на мне заработал»

Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

Двух итальянских врачей подозревают в непредумышленном убийстве Астори

Как сообщает AFP, прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве.
Обновлено в 01:06
Футбол

«Вильярреал» уволил главного тренера

Руководство "Вильярреала" отправило в отставку Хавьера Кальеху с поста главного тренера команды.
Обновлено вчера в 15:13
Футбол

Шалимов: отсутствие Мамаева не чувствуется «Краснодаром»

Обновлено вчера в 22:55
Футбол

Бузовой предложили грузовик за помощь футбольной команде

Телеведущей и певице Ольге Бузовой предложили стать спонсором футбольного клуба «КАМАЗ» из Набережных Челнов.
Обновлено в 02:28
Футбол

Кингсли Коман: «Завершу карьеру, если снова получу травму»

Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман признался, что завершит карьеру профессионального футболиста, если получит очередную травму, сообщает TF1.
Обновлено вчера в 19:50
ещё по теме
Ариц Адурис
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Атлетик Бильбао». Также выступает за непризнанную сборную Страны Басков, являясь лучшим бомбардиром за всю её историю - 7 мячей в сыгранных 7 матчах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Жирона
Город в Испании
Город на северо-востоке Испании, в автономном сообществе Каталония, центр одноимённой провинции Жирона и каталонской комарки Жиронес. Население на 2011 год - 96 722 человека.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное