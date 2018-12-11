Футбол

«Атлетик» обыграл «Жирону» благодаря голу на 92-й минуте
Чемпионат
16:54

Атлетик Бильбао — Жирона
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Сан-Мамес
Беньят Эчебаррия
56′
Иньяки Уильямс
Маркель Сусаета
62′
62′
Алекс Гарсия Серрано
Дуглас Луис
72′
Порту
Энтони Лосано
Беньят Эчебаррия
Микель Сан Хосе
76′
Унаи Нуньес
78′
Андер Капа
81′
Иньиго Кордоба
Икер Муниаин
82′
83′
Хуанпе Рамирес
89′
Кристиан Стуани
Сейду Думбия
Ариц Адурис
90′+2′
Единственный гол был забит на 92-й минуте, отличился Ариц Адурис, который реализовал пенальти. После матча «Атлетик», набрав 14 очков, остался в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Жирона» (21) по-прежнему занимает девятое место.
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