Футбол

«Атлетик» обыграл «Жирону» благодаря голу на 92-й минуте
Чемпионат
16:54

Атлетик Бильбао — Жирона
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Сан-Мамес
Беньят Эчебаррия
56′
Иньяки Уильямс
Маркель Сусаета
62′
62′
Алекс Гарсия Серрано
Дуглас Луис
72′
Порту
Энтони Лосано
Беньят Эчебаррия
Микель Сан Хосе
76′
Унаи Нуньес
78′
Андер Капа
81′
Иньиго Кордоба
Икер Муниаин
82′
83′
Хуанпе Рамирес
89′
Кристиан Стуани
Сейду Думбия
Ариц Адурис
90′+2′
Единственный гол был забит на 92-й минуте, отличился Ариц Адурис, который реализовал пенальти. После матча «Атлетик», набрав 14 очков, остался в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Жирона» (21) по-прежнему занимает девятое место.
Чемпионат16:54

Подробнее о событии

Гол Адуриса принес победу «Атлетику» над «Жироной»

Советский спорт17:31

Пенальти в компенсированное время позволил «Атлетику» обыграть «Жирону»

Sportbox.RU17:13

Пенальти в компенсированное время позволил «Атлетику» обыграть «Жирону»

Матч ТВ17:13

«Атлетик» благодаря голу Адуриса обыграл «Жирону» в чемпионате Испании

РИА Новости17:03

Гол Адуриса принес «Атлетику» первую победу за 3,5 месяца

Спорт-Экспресс16:56

«Атлетик» обыграл «Жирону» благодаря голу на 92-й минуте

Чемпионат16:54

Гол Адуриса на 92-й минуте принес «Атлетику» победу над «Жироной»

Sport24.ru16:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 18:56, Ашберн
Футбол

Тульский «Арсенал» уступил «Ахмату»

Обновлено в 17:57
Футбол

«Барселона» отказалась от проведения матча с «Жироной» в США

Барселона выступила с официальным заявлением о проведении матча чемпионата Испании с Жироной в США.
Обновлено в 17:53
Футбол

Анчелотти: Пирог готов, осталось положить сверху вишенку

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» в групповом этапе Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:56
Футбол

«Челси» запретил четырем фанатам посещать матчи за расистские выкрики

Обновлено в 16:15
Происшествия

Прокуратура подозревает врачей в убийстве капитана «Фиорентины» Астори

Прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве защитника итальянской "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:24
Футбол

Суарес не сыграет в матче с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес пропустит встречу 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».
Обновлено в 15:37
Футбол

Луис Адриано может покинуть «Спартак» ради возвращения в Бразилию

Обновлено в 15:55
Футбол

Латвийская бригада арбитров рассудит «Спартак» и «Вильярреал»

Дополнительными помощниками назначены Александр Голубев. Резервный арбитр - Раймондс Татрикс. Встреча пройдет в четверг, 13 декабря.
Обновлено в 10:40
Футбол

Защитник «Рубина» включён в европейскую сборную недели

Обновлено в 17:14
Футбол

22-летний футболист «Баварии» может завершить карьеру из-за травмы

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман заявил, что может завершить спортивную карьеру, если ему понадобится дополнительная операция на лодыжке.
Обновлено в 14:17
Футбол

Сергей Семак рассказал, почему Лунев стал ошибаться

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире программы «После футбола» объяснил причины ошибок вратаря Андрея Лунева.
Обновлено в 16:03
Футбол

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Фоденом

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден продлил контракт. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 14:40
Футбол

Реднапп стал обладателем звания «Король джунглей»

Как сообщил специалист на своей странице в Twitter, он завоевал титул «Король джунглей».
Обновлено в 15:52
Футбол

«Милан» может приобрести 35-летнего нападающего Квальяреллу

После неудачных переговоров с нападающим Лос-Анджелес Гэлакси Златаном Ибрагимовичем, Милан переключился на 35-летнего итальянского форварда.
Обновлено в 12:37
Футбол

Игорь Шалимов: «У „Зенита“ нет кризиса, но „Рубину“ он проиграл заслуженно»

Не могу сказать, что "Зенит" в кризисе, но "Рубин" заслуженно победил.
Обновлено в 16:10
ещё по теме
Ариц Адурис
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Атлетик Бильбао». Также выступает за непризнанную сборную Страны Басков, являясь лучшим бомбардиром за всю её историю - 7 мячей в сыгранных 7 матчах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Жирона
Город в Испании
Город на северо-востоке Испании, в автономном сообществе Каталония, центр одноимённой провинции Жирона и каталонской комарки Жиронес. Население на 2011 год - 96 722 человека.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное