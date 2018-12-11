Футбол
Чемпионат Испании, сегодня
Сан-Мамес
Беньят Эчебаррия
|56′
Иньяки Уильямс
Маркель Сусаета
|62′
|62′
Алекс Гарсия Серрано
Дуглас Луис
|72′
Порту
Энтони Лосано
Беньят Эчебаррия
Микель Сан Хосе
|76′
Унаи Нуньес
|78′
Андер Капа
|81′
Иньиго Кордоба
Икер Муниаин
|82′
|83′
Хуанпе Рамирес
|89′
Кристиан Стуани
Сейду Думбия
Ариц Адурис
|90′+2′
|50%
|Владение мячом
|50%
|79%
|Процент точных передач
|79%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|9
|Удары в створ ворот
|–
|1
|Сейвы вратарём
|10
|3
|Офсайды
|–
|11
|Угловые
|–
|12
|Отборы
|5
|16
|Фолы
|15
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Атлетик Бильбао
Расстановка 4‑5‑1
13
Эррерин
21
Капа
5
Альварес
3
Нуньес
18
Де Маркос
14
Сусаета
16
Гарсия
22
Гарсия
6
Сан Хосе
10
Муниаин
20
Адурис
1
Ирайзоз
4
Рамальо
2
Бернардо
15
Рамирес
29
Порро
12
Луис
8
Понс
6
Гранель Ноге
19
Лосано
22
Думбия
10
Гарсия
Жирона
Расстановка 3‑4‑3
Единственный гол был забит на 92-й минуте, отличился Ариц Адурис, который реализовал пенальти. После матча «Атлетик», набрав 14 очков, остался в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Жирона» (21) по-прежнему занимает девятое место.
Чемпионат16:54
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