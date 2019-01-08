Футбол

«Атлетик» обыграл «Сельту» в гостевом матче Примеры
Чемпионат
вчера в 16:57

В матче 18-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Атлетик». Встреча команд состоялась на стадионе «Балаидос» в испанском городе Виго и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На 19-й минуте счёт в матче открыл нападающий команды из Бильбао Икер Муньяин.
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