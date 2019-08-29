Хозяева победили во встрече со счетом 2:0. В составе баскского клуба отличились Иньяки Вильямс и Рауль Гарсия. После этой победы «Атлетик» набрал семь очков и сравнялся с лидером турнирной таблицы «Севильей».

«Атлетик» обыграл «Реал Сосьедад» и стал лидером примеры

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