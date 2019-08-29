Футбол
Матч ТВ«Атлетик» обыграл «Реал Сосьедад» и стал лидером примеры
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сан-Мамес»
Иньяки Уильямс
|11′
|13′
Хосеба Сальдуа
Рауль Гарсия
|28′
Рауль Гарсия
|36′
|36′
Асьер Ильярраменди
Порту
|45′+3′
Порту
|55′
Вильян Жозе
Александер Исак
Унаи Лопес
Беньят Эчебаррия
|67′
Иньиго Кордоба
|72′
Иньиго Кордоба
Ибаи Гомес
|74′
|78′
Аднан Янузай
Лука Сангальи
Иньяки Уильямс
Ариц Адурис
|86′
|39%
|Владение мячом
|61%
|71%
|Процент точных передач
|81%
|8
|Удары в сторону ворот
|–
|5
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|2
|3
|Угловые
|–
|9
|Отборы
|7
|17
|Фолы
|17
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Атлетик Бильбао
Расстановка 4‑5‑1
1
Симон
21
Капа
5
Альварес
4
Мартинес
17
Берчиче
10
Муниаин
7
Беньят
22
Гарсия
14
Гарсия
19
Гомес
20
Адурис
13
Мойя
2
Сальдуа
5
Субельдия
3
Льоренте
12
Муньос
21
Эдегор
7
Порту
8
Мерино
23
Сангальи
19
Исак
10
Ойарсабаль
Реал Сосьедад
Расстановка 4‑3‑3
Хозяева победили во встрече со счетом 2:0. В составе баскского клуба отличились Иньяки Вильямс и Рауль Гарсия. После этой победы «Атлетик» набрал семь очков и сравнялся с лидером турнирной таблицы «Севильей».
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«Атлетик» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Испании 30 августа 2019 года
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