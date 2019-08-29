Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Атлетик» обыграл «Реал Сосьедад» и стал лидером примеры

Атлетик Бильбао — Реал Сосьедад
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сан-Мамес»
Иньяки Уильямс
11′
13′
Хосеба Сальдуа
Рауль Гарсия
28′
Рауль Гарсия
36′
36′
Асьер Ильярраменди
Порту
45′+3′
Порту
55′
Вильян Жозе
Александер Исак
Унаи Лопес
Беньят Эчебаррия
67′
Иньиго Кордоба
72′
Иньиго Кордоба
Ибаи Гомес
74′
78′
Аднан Янузай
Лука Сангальи
Иньяки Уильямс
Ариц Адурис
86′
Хозяева победили во встрече со счетом 2:0. В составе баскского клуба отличились Иньяки Вильямс и Рауль Гарсия. После этой победы «Атлетик» набрал семь очков и сравнялся с лидером турнирной таблицы «Севильей».
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