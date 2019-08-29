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Матч ТВМатч ТВ«Атлетик» обыграл «Реал Сосьедад» и стал лидером примеры

Атлетик Бильбао — Реал Сосьедад
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сан-Мамес»
Иньяки Уильямс
11′
13′
Хосеба Сальдуа
Рауль Гарсия
28′
Рауль Гарсия
36′
36′
Асьер Ильярраменди
Порту
45′+3′
Порту
55′
Вильян Жозе
Александер Исак
Унаи Лопес
Беньят Эчебаррия
67′
Иньиго Кордоба
72′
Иньиго Кордоба
Ибаи Гомес
74′
78′
Аднан Янузай
Лука Сангальи
Иньяки Уильямс
Ариц Адурис
86′
«Атлетик» на своем поле принимал «Реал Сосьедад» в матче 3-го тура чемпионата Испании. Хозяева победили во встрече со счетом 2:0. В составе баскского клуба отличились Иньяки Вильямс и Рауль Гарсия.
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