Футбол
Матч ТВ«Атлетик» обыграл «Реал Сосьедад» и стал лидером примеры
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сан-Мамес»
Иньяки Уильямс
|11′
|13′
Хосеба Сальдуа
Рауль Гарсия
|28′
Рауль Гарсия
|36′
|36′
Асьер Ильярраменди
Порту
|45′+3′
Порту
|55′
Вильян Жозе
Александер Исак
Унаи Лопес
Беньят Эчебаррия
|67′
Иньиго Кордоба
|72′
Иньиго Кордоба
Ибаи Гомес
|74′
|78′
Аднан Янузай
Лука Сангальи
Иньяки Уильямс
Ариц Адурис
|86′
|39%
|Владение мячом
|61%
|71%
|Процент точных передач
|81%
|8
|Удары в сторону ворот
|–
|5
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|2
|3
|Угловые
|–
|9
|Отборы
|7
|17
|Фолы
|17
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Атлетик Бильбао
Расстановка 4‑5‑1
1
Симон
21
Капа
5
Альварес
4
Мартинес
17
Берчиче
10
Муниаин
7
Беньят
22
Гарсия
14
Гарсия
19
Гомес
20
Адурис
13
Мойя
2
Сальдуа
5
Субельдия
3
Льоренте
12
Муньос
21
Эдегор
7
Порту
8
Мерино
23
Сангальи
19
Исак
10
Ойарсабаль
Реал Сосьедад
Расстановка 4‑3‑3
«Атлетик» на своем поле принимал «Реал Сосьедад» в матче 3-го тура чемпионата Испании. Хозяева победили во встрече со счетом 2:0. В составе баскского клуба отличились Иньяки Вильямс и Рауль Гарсия.
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