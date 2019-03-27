Футбол

«Атлетик» на выезде обыграл «Жирону» в матче ПримерыЧемпионат 17:54

Жирона — Атлетик Бильбао
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Монтиливи»
Кристиан Стуани
37′
39′
Андер Капа
53′
Иньяки Уильямс
59′
Рауль Гарсия
63′
Рауль Гарсия
Марк Муньеса
Валери Фернандес
63′
Хуанпе Рамирес
72′
73′
Дани Гарсия
Микель Сан Хосе
Хонас Рамальо
Сейду Думбия
75′
80′
Иньиго Мартинес
Порту
80′
81′
Рауль Гарсия
Кенан Кодро
84′
Беньят Эчебаррия
85′
Иньиго Кордоба
Микель Баленсиага
Борха Гарсия
Патрик Робертс
88′
В матче 29-го тура испанской Примеры «Жирона» принимала «Атлетик» из Бильбао. Встреча прошла в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Автором первого гола стал нападающий «Жироны» Кристиан Стуани, отличившийся на 37-й минуте.
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