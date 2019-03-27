«Атлетик» на выезде обыграл «Жирону» в матче ПримерыЧемпионат 17:54

В матче 29-го тура испанской Примеры «Жирона» принимала «Атлетик» из Бильбао. Встреча прошла в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Автором первого гола стал нападающий «Жироны» Кристиан Стуани, отличившийся на 37-й минуте.

«Атлетик» на выезде обыграл «Жирону» в матче Примеры

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