Футбол

«Атлетик» на выезде обыграл «Уэску»ProstoProSport 16:50

Уэска — Атлетик Бильбао
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль Алькорас»
19′
Рауль Гарсия
32′
Андер Капа
Янхель Эррера
38′
Хорхе Мирамон
41′
Энрик Гальего
42′
Янхель Эррера
Хуан Акоста
58′
Адриан Диегес
68′
68′
Маркель Сусаета
Ибаи Гомес
Адриан Диегес
Давид Феррейро Кирога
68′
Луис Авила
Кучо Эрнандес
72′
Мойсес Гомес
73′
74′
Икер Муниаин
Иньиго Кордоба
86′
Рауль Гарсия
Кенан Кодро
Футболисты «Уэски» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании проиграли «Атлетику» из Бильбао. Встреча, прошедшая в понедельник в Уэске на стадионе «Эль-Алькорас», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе на 19-й минуте отличился Рауль Гарсия, реализовавший пенальти.
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