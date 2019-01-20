Футбол

«Атлетик» и «Вильярреал» сыграли вничьюМатч ТВ 12:11

«Атлетик» и «Вильярреал» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет на 18-й минуте встречи открыл Коста Хауме, который забил мяч в собственные ворота.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетиком», не сумев выиграть в седьмом матче подряд

Sport24.ru12:26

«Атлетик» и «Вильярреал» сыграли вничью

Матч ТВ12:11

«Вильярреал» – «Атлетик»: сколько забьют команды?

Все про Спорт рувчера в 07:32

«Атлетик» сыграл вничью на выезде с «Вильярреалом»

Спорт-Экспресс12:13

«Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетиком» в Примере

Чемпионат12:07

«Вильярреал» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 20 января 2019 года

LiveSport.ruвчера в 16:05

«Вильярреал» и «Атлетик» сыграли вничью в 20-м туре примеры

Советский спорт12:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
Происшествия

В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома

Обновлено в 08:59
Интернет

Папа Римский Франциск запустил сайт и приложение «Кликни и молись»

Обновлено в 09:52
Кино

Умер продюсер «Рэмбо» и «Терминатора»

Обновлено в 09:31
Авто

«АвтоВАЗ» показал разработанный в СССР электрокар

Музей «АвтоВАЗа» показал единственный электромобиль российского производителя. Об этом сообщило ИА Nation News.
Обновлено в 11:52
Общество

В Египте обнаружили могилы эпохи Древнего царства

Могилы, относящиеся к эпохе Древнего царства (середина XXIII — середина XXI века до н.э.), обнаружены на юге Египта, заявило в воскресенье Министерство по делам памятников древности арабской республики.
Обновлено в 10:54
Космос

Московский планетарий составил карту полного затмения Луны 21 января

Московский планетарий создал карту-расписание полного затмения Луна на 21 января 2019 года.
Обновлено в 14:55
Происшествия

В результате пожара в Москве погиб человек

Обновлено в 12:28
Общество

В Ташкенте обнаружили старинный клад на один миллион долларов

Ученые из Национального университета Узбекистана обнаружили в одном из исторических зданий Ташкента ценности, общая стоимость которых превышает миллион долларов.
Обновлено в 04:20
Политика

Эпоха Карлоса Гона подошла к концу

Карлос Гон был арестован в Токио 19 ноября прошлого года по обвинению в финансовых махинациях при работе в Nissan.
Обновлено в 12:35
Общество

В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти

В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.
Обновлено в 12:00
Космос

Летящий к Земле огромный астероид грозит человечеству концом света

По подсчетам ученых, 13 апреля 2029 года небесное тело приблизится к Земле на опасное расстояние в 38 тысяч км. Это повлечет за собой жуткие последствия: Апофис будет регулярно возвращаться к нашей планете, пока в 2068 году все же не врежется в нее.
Обновлено в 14:44
Гаджеты

Три флагманских модели Samsung Galaxy S10 показали на изображении

Авторитетный инсайдер распространил в Сети одно изображение, на котором продемонстрированы все три модели флагманской линейки Samsung Galaxy S10.
Обновлено в 04:54
Хоккей

Дивизион Чернышева стал победителем Матча звезд КХЛ

Сборная дивизиона Чернышева одержала победу над командой дивизиона Боброва в финале Матча звезд КХЛ в Казани.
Обновлено в 12:00
Политика

Девять полицейских пострадали во время протестов в Афинах

Обновлено в 09:59
Общество

Чиновники дали малоимущей семье пособие в 47,5 рубля

В Таганроге чиновники назначили многодетной неполной малоимущей семье единовременное пособие в размере 47,5 рубля.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Японии скончался старейший мужчина мира

Обновлено в 06:03
Происшествия

Не менее 20 человек стали жертвами взрыва трубопровода в Мексике

Еще 71 местный житель получили ранения В Мексике из-за взрыва на трубопроводе Туспан-Тула погибли не менее 20 человек, 71 получил ранения.
Обновлено вчера в 01:24
Происшествия

Два журналиста пострадали во время беспорядков в Афинах

Два журналиста получили ранения во время освещения беспорядков в греческой столице Афины. Об этом стало известно в воскресенье, 20 января.
Обновлено в 13:24
Интернет

Приложение Google Maps показывает пользователям дорожные камеры

Обновлено в 05:08
Происшествия

Жители Петербурга пожаловались на странный запах

В Петербурге на Васильевском острове второй день ощущается химический запах. Специалисты пока не могут сказать, каков его источник.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Одинцово автомобиль упал с третьего этажа многоярусной парковки в ТЦ

Автомобиль, в салоне которого были два человека, упал с третьего этажа многоярусной парковки в торговом центре в подмосковном Одинцово, есть пострадавший, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного главка МВД.
Обновлено в 07:37
Политика

СМИ назвали условие Японии для заключения мирного договора с Россией

Глава японского кабмина Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией в случае, если ему удастся получить гарантии передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи.
Обновлено в 14:53
Происшествия

В Пензенской области двое детей провалились под лед на реке

Двое детей в воскресенье днем во время прогулки по реке Сура в Пензенской области провалились под лед, один из мальчиков утонул, второй госпитализирован, сообщило областное управление СК РФ.
Обновлено в 14:28
Общество

Первые лицензированные гиды-женщины появятся в Саудовской Аравии

Начиная с прошлого года, женщины в Саудовской Аравии получили право водить автомобиль, а также стали осваивать ряд новых для себя профессий, таких как стюардессы и пилоты гражданской авиации.
Обновлено в 14:49
Общество

От самой толстой кошки Великобритании отказались четыре раза

Кошка по кличке Митси (Mitzi), которая считалась одной из самых толстых в Великобритании, снова ищет дом.
Обновлено в 06:13
Кино

Комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube

Обновлено в 06:01
Происшествия

Супруг Елизаветы II получил предупреждение за вождение без ремня

Полиция вынесла предупреждение супругу королевы Великобритании Елизаветы II 97-летнему принцу Филиппу, после того как он был замечен за вождением машины без ремня безопасности спустя два дня после аварии с его участием.
Обновлено в 10:35
Общество

В Ташкенте нашли клад Великого князя Николая Константиновича Романова

Основную часть клада составляет коллекция Великого князя Николая Константиновича Романова, считает эксперт.
Обновлено в 13:53
Происшествия

При пожаре в Куршевеле пострадали более 20 человек

Крупный пожар возник на горнолыжном курорте Куршевель, расположенном во Французских Альпах.
Обновлено в 07:49
Спорт

Непряева стала серебряным призером в спринте лыжного Кубка мира

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в эстонском местечке Отепя состоялась женская спринтерская гонка классическим стилем.
Обновлено вчера в 08:35
ещё по теме
Вильярреал
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное