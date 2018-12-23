Футбол

«Атлетик» и «Вальядолид» сыграли вничью
Спорт-Экспресс
вчера в 16:56

Атлетик Бильбао — Вальядолид
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Сан-Мамес
Дани Гарсия
24′
33′
Мичел Эрреро
44′
Кеко
Ариц Адурис
45′
60′
Леонардо Суарес
Даниэле Верде
Йераи Альварес
61′
Икер Муниаин
Иньиго Кордоба
67′
74′
Мойяно Лухано
Борха Фернандес
75′
Кеко
Антоньито
Беньят Эчебаррия
Микель Сан Хосе
76′
Рауль Гарсия
78′
Рауль Гарсия
Горка Гурусета
85′
90′+2′
Оскар Плано
"Атлетик" и "Вальядолид" сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Испании - 1:1.
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