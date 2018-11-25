Футбол

«Атлетик» и «Хетафе» сыграли вничью
Спорт-Экспресс
08:04

"Атлетик" и "Хетафе" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 13-го тура чемпионата Испании.
Спорт-Экспресс08:04

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«Атлетик» сыграл вничью с «Хетафе» в матче чемпионата Испании

Газета.Ru08:18

«Атлетик» и «Хетафе» сыграли вничью

Спорт-Экспресс08:04

«Атлетик» сыграл вничью с «Хетафе» в матче чемпионата Испании

РИА Новости08:03

«Атлетик» сыграл вничью с «Хетафе» и продлил серию без побед до 12 матчей

Матч ТВ08:00

«Атлетик» сыграл вничью с «Хетафе» и продлил серию без побед до 12 матчей

Sportbox.RU08:00

«Атлетик» упустил победу над «Хетафе» в матче Ла Лиги

Sport24.ru07:54

«Атлетик» сыграл вничью с «Хетафе» в матче испанской Примеры

Чемпионат07:53
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Маурицио Сарри: «Тоттенхэм» заслужил победу над «Челси»

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Атлетик Бильбао
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Бильбао, Страна Басков, выступающий в испанской Примере. Клуб был основан в 1898 году, с 1928 года выступает в Примере. Из всех клубов основателей лишь «Атлетик», «Реал Мадрид» и «Барселона» ни разу не покидали высший испанский дивизион. «Атлетик» - один из самых титулованных клубов Испании. Он восемь раз выигрывал чемпионат страны и двадцать четыре раза побеждал в Кубке Короля.
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