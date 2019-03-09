Футбол

«Атлетик» и «Эспаньол» поделили очки в матче чемпионата ИспанииЧемпионат 16:52

Беспроигрышная серия каталонской команды в чемпионате Испании достигла шести матчей. Ранее подопечные Хоана Руби одержали две победы и три раза сыграли вничью. Клуб из Бильбао набрал первое очко в последних двух встречах.
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«Атлетик» вырвал ничью в матче против «Эспаньола»

Матч ТВ16:56

«Атлетик» и «Эспаньол» сыграли вничью в 27-м туре чемпионата Испании

Советский спорт16:52

«Атлетик» – «Эспаньол»: смогут ли выиграть баски?

Все про Спорт рувчера в 11:33

«Атлетик» и «Эспаньол» поделили очки в матче чемпионата Испании

Чемпионат16:52

«Атлетик» ушёл от поражения в матче с «Эспаньолом»

Евро-футбол.ру16:56

«Атлетик» на своем поле сыграл вничью с «Эспаньолом»

LiveSport.ru16:59

«Атлетик» ушел от поражения в матче с «Эспаньолом»

Спорт-Экспресс16:55
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Общество

СМИ сообщили о публикации карты сокровищ Третьего Рейха

Обновлено в 20:13
Армия и оружие

Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков

Россия завершает разработку новых турбовальных двигателей (ТВД) ВК-800 для легких самолетов вертолетов грузоподъемностью 1–1,5 т. Об этом сообщил ведущий конструктор проекта силовой установки Виталий Логинов.
Обновлено в 19:04
Происшествия

Во Флориде пять человек погибли при крушении легкого самолета

Пять человек погибли при крушении легкого двухмоторного самолета Piper PA-23-250 в штате Флорида.
Обновлено в 19:35
Политика

В Венесуэле заявили о смерти 15 детей в больнице в обесточенном городе

Не менее 15 детей умерли в пятницу в больнице городе Матурин в штате Монагас (Венесуэла), который остался без электричества из-за аварии, как и большая часть страны.
Обновлено в 16:22
Армия и оружие

Пентагон вновь пригрозил Турции из-за покупки С-400

Пентагон вновь пригрозил Турции из-за покупки С-400, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Происшествия

Бывшая «Юная мисс Вселенная» из Нидерландов умерла в возрасте 19 лет

Победительница конкурса "Юная мисс Вселенная", состоявшегося в 2017 году, скончалась в германском городе Мюнхен накануне своего двадцатилетия.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие

Армия САР нанесла удар по позициям «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе

Обновлено в 20:08
Экономика

WSJ: небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке продадут за $150 млн

Владельцы одного из наиболее известных в Нью-Йорке небоскребов Chrysler Building договорились о его продаже примерно за $150 млн.
Обновлено в 19:00
Общество

На западе Германии нашли места массовых расстрелов советских граждан

Обновлено в 14:01
Армия и оружие

Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТО

Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар назвал главными угрозами для НАТО терроризм, кибератаки и Россию.
Обновлено в 15:13
Происшествия

Задержан бывший заместитель главы «Росгеологии» Горринг

Руслан Горринг, который был уволен с поста первого заместителя главы «Росгеологии» после публикации скандального видео, задержан в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 11:17
Кино

Скончался американский актер Ян-Майкл Винсент

Американский актер Ян-Майкл Винсент скончался на 74 году жизни.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие

Источник назвал дату запуска российского военного спутника «Благовест»

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с последним из четырёх спутников военной связи «Благовест» планируется выполнить 17 мая.
Обновлено в 19:46
Происшествия

Во Флориде домашние собаки загрызли насмерть двухлетнего ребенка

Две домашние собаки насмерть загрызли двухлетнего ребенка и искусали его бабушку в американском городе Хай Спрингс в штате Флорида, сообщает местный новостной портал News4jax со ссылкой на офис шерифа округа Алачуа.
Обновлено в 18:34
Происшествия

В Стамбуле полиция применила слезоточивый газ против феминисток

Обновлено в 18:59
Кино

Стало известно, где пройдут съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Съемки части нового фильма о Бонде пройдут в городе Матера на юге Италии. Туда прибыли около 500 человек для подготовки съемочной площадки.
Обновлено в 18:19
Армия и оружие

Трамп хочет увеличить военные затраты до $750 млрд

Источники в администрации президента США рассказали, что Дональд Трамп намерен попросить у конгресса $750 млрд для военных трат в следующем году.
Обновлено в 17:56
Экономика

Китайские инвесторы выделят €15 млрд на строительство тоннеля Хельсинки-Таллин

Обновлено в 18:06
Политика

В Италии сообщили о работе над отменой антироссийских санкций

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что итальянская сторона работает над отменой антироссийских санкций.
Обновлено в 16:59
Общество

Шнуров 8 марта написал стихи о домашнем насилии над мужчинами

Обновлено в 15:31
Происшествия

В Москве подросток умер после похода к стоматологу

В Москве подросток умер после визита врачу, сообщается на сайте столичного СК.
Обновлено в 11:51
Политика

Тимошенко посоветовала избирателям брать три пары очков на выборы

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко посоветовала избирателям взять с собой на голосование три пары очков, чтобы точно найти ее в бюллетене, передает ТАСС.
Обновлено в 19:45
Политика

Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера

Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
Обновлено в 00:55
Политика

Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу WikiLeaks

Бывший военный аналитик разведки США Челси Мэннинг заключена под стражу, после того как отказалась давать показания перед большим жюри в окружном суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу о деятельности сайта WikiLeaks.
Обновлено в 16:25
Спорт

Россия выиграла медальный зачет Универсиады

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:15
Энергетика

Всемирный банк обязал Венесуэлу выплатить Conocophillips более $8 млрд

Венесуэла должна выплатить нефтегазовой компании ConocoPhillips $8,7 млрд за национализацию нефтяных активов в 2007 году, постановил арбитражный трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка, сообщает пресс-служба американской компании.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Мужчины с цветами вторглись в закрытое феминистское кафе в Петербурге

На канале движения Сеть в YouTube опубликован ролик инцидента. На нем видно, что мужчины с цветами заходят в кафе.
Обновлено в 03:59
Экономика

Россиян предупредили об опасности хранения иностранной валюты дома

Известный международный консультант по финансам Исаак Беккер предупредил жителей России о рисках хранения иностранной валюты наличными.
Обновлено в 17:13
Общество

В Каракасе восстанавливают электроснабжение

Ранее государственное телевидение страны сообщило о начале восстановления электроснабжения в Каракасе.
Обновлено в 15:27
Космос

Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Корабль Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции. Об этом сообщается на странице NASA в Twitter.
Обновлено в 02:46
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Эспаньол
Испанский футбольный клуб
Футбольный клуб из города Барселона, в одноимённой провинции Испании. «Эспаньол» является первым в стране футбольным клубом, созданным исключительно испанцами, в ответ на основание иностранцами «Барселоны». Название «Espanyol», и означающее «испанский», было выбрано, чтобы подчеркнуть испанское происхождение. «Эспаньол» является шестым футбольным клубом по суммарному количеству очков, набранных в Примере.
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