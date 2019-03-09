Футбол
«Атлетик» и «Эспаньол» поделили очки в матче чемпионата ИспанииЧемпионат 16:52
В матче 27-го тура испанской Примеры «Атлетик» принимал каталонский «Эспаньол». Встреча прошла в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес" и завершилась со счётом 1:1. Автором первого мяча стал нападающий "Эспаньола" Факундо Феррейра, отличившийся на 9-й минуте после передачи полузащитника У Лэя.
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