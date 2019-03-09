Футбол

«Атлетик» и «Эспаньол» поделили очки в матче чемпионата ИспанииЧемпионат 16:52

В матче 27-го тура испанской Примеры «Атлетик» принимал каталонский «Эспаньол». Встреча прошла в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес" и завершилась со счётом 1:1. Автором первого мяча стал нападающий "Эспаньола" Факундо Феррейра, отличившийся на 9-й минуте после передачи полузащитника У Лэя.
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«Атлетик» вырвал ничью в матче против «Эспаньола»

Матч ТВ16:56

«Атлетик» и «Эспаньол» сыграли вничью в 27-м туре чемпионата Испании

Советский спорт16:52

«Атлетик» на своем поле сыграл вничью с «Эспаньолом»

LiveSport.ru16:59

«Атлетик» и «Эспаньол» поделили очки в матче чемпионата Испании

Чемпионат16:52

«Атлетик» ушёл от поражения в матче с «Эспаньолом»

Евро-футбол.ру16:56

«Атлетик» ушел от поражения в матче с «Эспаньолом»

Спорт-Экспресс16:55

«Атлетик» – «Эспаньол»: смогут ли выиграть баски?

Все про Спорт рувчера в 11:33
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Политика

Бывший министр заявил о подготовке Порошенко к побегу с Украины

Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой считает, что действующий украинский президент Пётр Порошенко готовится к побегу из страны.
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Политика

Названа причина отключения электричества в Венесуэле

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Общество

Местонахождение сокровищ Третьего рейха раскрыли в Германии

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Происшествия

На Камчатке вулкан выбросил столб пепла

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Политика

Депутат Рады заявил о необходимости отменить санкции

Украине необходимо постепенно отказываться от санкций, заявил депутат Верховной рады, кандидат в президенты Евгений Мураев в интервью телеканалу ATV, которое политик разместил на своем канале в YouTube.
Обновлено в 21:11
Происшествия

В США школьник умер после ссоры из-за шоколадного десерта

Полиция Хьюстона проинформировала о смерти школьника, который пострадал во время конфликта из-за шоколадного пирожного брауни.
Обновлено в 21:53
Армия и оружие

Россия создаст новые авиационные двигатели на замену зарубежным

В России заканчивается разработка малоразмерного турбовального двигателя (ТВД) ВК-800, предназначенного для замены зарубежных аналогов.
Обновлено в 20:51
Здоровье

Роспотребнадзор предупреждает россиян о лихорадке денге в Шри-Ланка

По информации Министерства здравоохранения Шри-Ланка за первые два месяца этого года зафиксировано почти 9 тысяч случаев лихорадки денге.
Обновлено в 22:49
Спорт

Россиянки выиграли золото в лыжной эстафете на Универсиаде

Обновлено в 22:47
Армия и оружие

Пентагон пригрозил Турции последствиями из-за покупки С-400

США угрожают Турции "тяжелыми последствиями" в случае покупки российских систем С-400.
Обновлено в 17:11
Транспорт

Латвийский певец попросил авиакомпанию заменить русское прощание

Латвийский певец Лаурис Рейникс пожаловался на турецкую авиакомпанию Turkish Airlines после того, как бортпроводники попрощались с пассажирами на рейсе до Риги по-русски.
Обновлено в 19:59
Происшествия

Бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга задержали во Внуково

Ранее Горринг был уволен после публикации видео.
Обновлено в 11:41
Кино

THR: умер актер Ян-Майкл Винсент

Актер Ян-Майкл Винсент умер в штате Северная Каролина в возрасте 73 лет.
Обновлено в 22:30
Политика

Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера

Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Бывшая «Юная мисс Вселенная» из Нидерландов умерла в возрасте 19 лет

Победительница конкурса "Юная мисс Вселенная", состоявшегося в 2017 году, скончалась в германском городе Мюнхен накануне своего двадцатилетия.
Обновлено в 17:55
Происшествия

В США арестовали одного из самых разыскиваемых убийц

Полиция арестовала одного из десяти самых разыскиваемых американских преступников.
Обновлено в 21:19
Футбол

«Ювентус» без Роналду разгромил «Удинезе»

Обновлено в 18:06
Армия и оружие

Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТО

Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар назвал главными угрозами для НАТО терроризм, кибератаки и Россию.
Обновлено в 15:13
Хоккей

Ассистентский хет-трик Дадонова помог «Флориде» обыграть «Миннесоту»

"Флорида" переиграла "Миннесоту" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). "Пантерз" удалось прервать шестиматчевую серию поражений.
Обновлено в 21:47
Политика

Китай не хочет проводить саммит c США до решения торговых споров

Как стало известно газете The Wall Street Journal, руководство КНР стало сомневаться в необходимости проведения встречи лидера страны Си Цзиньпина с главой американского государства Дональдом Трампом до полного решения всех торговых противоречий.
Обновлено в 23:33
Гаджеты

Названы лучшие Android-смартфоны по соотношению цены и качества

Названы лучшие смартфоны на мобильной операционной системе Android по соотношению цены и качества по состоянию на февраль 2019 года.
Обновлено в 16:56
Спорт

Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился женский спринт.
Обновлено в 11:39
Политика

В Италии сообщили о работе над отменой антироссийских санкций

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что итальянская сторона работает над отменой антироссийских санкций.
Обновлено в 16:59
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В Москве подросток умер после похода к стоматологу

В Москве подросток умер после визита врачу, сообщается на сайте столичного СК.
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Леди Гага ждет ребенка от Брэдли Купера

По словам приятельницы, Леди Гага беременна вовсе не от своего жениха Кристиана Карино, с котором звезда недавно разорвала отношения, а Брэдли Купер.
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Украинская журналистка поделилась впечатлениями о поездке в Крым

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Космос

Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
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Армия и оружие

Источник назвал дату запуска российского военного спутника «Благовест»

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с последним из четырёх спутников военной связи «Благовест» планируется выполнить 17 мая.
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Политика

Рейтинг доверия Путину установил антирекорд

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину за прошлую неделю составил 32%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Обновлено в 09:26
Здоровье

Россию включили в список стран с небезопасной водой

Отмечается, что включение страны в список говорит лишь о том, что вода не походит для питья.
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Эспаньол
Испанский футбольный клуб
Футбольный клуб из города Барселона, в одноимённой провинции Испании. «Эспаньол» является первым в стране футбольным клубом, созданным исключительно испанцами, в ответ на основание иностранцами «Барселоны». Название «Espanyol», и означающее «испанский», было выбрано, чтобы подчеркнуть испанское происхождение. «Эспаньол» является шестым футбольным клубом по суммарному количеству очков, набранных в Примере.
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