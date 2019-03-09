«Атлетик» и «Эспаньол» поделили очки в матче чемпионата ИспанииЧемпионат вчера в 16:52

В матче 27-го тура испанской Примеры «Атлетик» принимал каталонский «Эспаньол». Встреча прошла в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес" и завершилась со счётом 1:1. Автором первого мяча стал нападающий "Эспаньола" Факундо Феррейра, отличившийся на 9-й минуте после передачи полузащитника У Лэя.

«Атлетик» и «Эспаньол» поделили очки в матче чемпионата Испании

Политика Венесуэла остается без света уже более 30 часов Более 30 часов 80% территории Венесуэлы лишены энергоснабжения после отключения ГЭС "Гури", сообщает в субботу латиноамериканская пресса.

Происшествия В Москве произошла массовая драка со стрельбой На юго-востоке Москвы произошла массовая драка. Как пишет ТАСС, участники конфликта применили огнестрельное оружие и нож.

Космос Маск поблагодарил Рогозина за поздравление с испытанием Dragon-2 Глава SpaceX Илон Маск поблагодарил гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина за поздравление с завершением испытания нового американского пилотируемого корабля Dragon-2.

Происшествия В Красноярском крае самолет выкатился за пределы взлетной полосы Самолет, на борту которого находились 20 пассажиров и 3 члена экипажа, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Туруханска на севере Красноярского края, пострадавших нет, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирского СУСК на транспорте Наталья Яковлева.

Общество В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений из-за резкого подъема воды.

Происшествия Задержан бывший заместитель главы «Росгеологии» Горринг Руслан Горринг, который был уволен с поста первого заместителя главы «Росгеологии» после публикации скандального видео, задержан в столичном аэропорту Внуково.

Происшествия Бывшая «Юная мисс Вселенная» из Нидерландов умерла в возрасте 19 лет Победительница конкурса "Юная мисс Вселенная", состоявшегося в 2017 году, скончалась в германском городе Мюнхен накануне своего двадцатилетия.

Происшествия Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10 км Вулкан на Камчатке Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10–11,2 км над уровнем моря, ему присвоен «красный» код авиационной опасности, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Политика Ветеран «АТО» нашел способ «законно» продать Крым США Украина может «законным» образом вернуть Крым в свой состав, если Киев выделит участникам «АТО» участки земли на полуострове, которые потом боевики продадут США.

Общество Минтруд назвал профессии с самым быстрым трудоустройством В Министерстве труда и соцзащиты России рассказали, представители каких профессий могут быстро найти работу при посредничестве службы занятости.

Происшествия В Москве безработный обокрал квартиру на более чем 13 миллионов рублей Квартиру генерального директора одной из фирм Москвы обокрали на 13,2 миллиона рублей, злоумышленник задержан, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Происшествия Женщину зверски убили и сожгли в Челябинске Отмечается, что труп нашел гуляющий с собакой местный житель. По его словам, женщину изнасиловали, убили, а потом сожгли.

Общество МЧС предупредило о сильном ветре в Москве и области В Москве сегодня воздух прогреется до 3–5°C, по области температура может подняться до 7°C. Завтра, 10 марта, в столице температура будет держаться на том же уровне, местами возможен дождь и мокрый снег.

Происшествия В Краснодаре воспитательница частного детсада забыла ребенка на улице В Краснодаре воспитательница частного детского сада 6 марта забыла на улице полуторагодовалого мальчика. Об этом сообщил портал «Блокнот».

Общество Певец из Латвии попросил авиакомпанию заменить русское прощание Латвийский певец Лаурис Рейникс обратился к турецкой авиакомпании Turkish Airlines с просьбой заменить русское прощание «До свидания!» на латвийское «Uzredzēšanos!».

Политика В Раде призвали отказаться от санкций Депутат Верховной рады и кандидат в президенты Евгений Мураев заявил, что Украине нужно постепенно отказаться от санкций.

Политика В Крыму ответили на запрет США на признание полуострова российским Представитель республики при президенте России Георгий Мурадов прокомментировал запрет США на признание полуострова российским, передает РИА "Новости".

Политика Госдеп объявил тендер на продвижение свободы интернета на Украине Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда американского Госдепа объявило тендер, победители которого займутся продвижением свободы интернета на Украине.