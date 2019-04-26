Футбол
«Атлетик» и «Алавес» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 08:55
"Атлетик" на своем поле сыграл вничью с "Алавесом" в матче 35-го тура чемпионата Испании. В составе клуба из Бильбао отличился полузащитник Беньят Эчеварриа, у гостей забил форвард Борха Бастон. В турнирной таблице "Атлетик" остался на 8-м месте, набрав 49 очков.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:16, Ашберн
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
Политика
Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Общество
В ВШЭ рассказали о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому
Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) знает о сборе подписей студентов за демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому на территории корпуса вуза на Шаболовке, решения по учащимся еще нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВШЭ.
Обновлено вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Обновлено в 13:37
Политика
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным
По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России
Обновлено в 18:57
Общество
Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают
По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.
Обновлено в 06:22
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Политика
Песков: Путин не спит, он работает
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о насыщенном графике Владимира Путина и о том, удается ли ему находить время на сон.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ
Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о «срывании погон» курсантами в рязанском училище Воздушно-десантных войск, об этом свидетельствуют проверки, проведённые комиссией ведомства.
Обновлено в 11:54
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено вчера в 12:35
Шоу-бизнес
Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу
В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.
Обновлено в 00:37
Гаджеты
За прошлый квартал Sony продала всего 1,1 млн смартфонов
Прошлый год был самым худшим за всю историю Sony, если говорить о продажах смартфонов, а текущий явно будет ещё хуже.
Обновлено в 15:06
Политика
Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
Обновлено в 08:57
Футбол
«Ренн» обыграл «ПСЖ» и стал победителем Кубка Франции
"Ренн" стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
Обновлено в 18:15
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие
Технику для парада Победы покажут в Петербурге
По информации пресс-службы Западного военного округа, на аэродроме в Горелове в воскресенье, 28 апреля, покажут технику для парада.
Обновлено в 13:54
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Кристина Асмус перестала беречь фигуру после ММКФ
Кристина Асмус, накануне блиставшая на Московском международном кинофестивале, может наконец расслабиться после подготовки к важному событию отечественной индустрии кино.
Обновлено в 16:08
Футбол
Гол Роналду принес «Ювентусу» ничью в матче с «Интером»
Ничью "Ювентусу" принес нападающий Криштиану Роналду, забивший мяч в ворота миланцев в середине второго тайма с подачи полузащитника Миралема Пьянича.
Обновлено в 17:16
Путешествия
Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета
Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Стрельба произошла в синагоге Калифорнии
В синагоге калифорнийского города Повэй произошла стрельба.
Обновлено в 18:17
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20