Футбол

«Атлетик» и «Алавес» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 08:55

"Атлетик" на своем поле сыграл вничью с "Алавесом" в матче 35-го тура чемпионата Испании. В составе клуба из Бильбао отличился полузащитник Беньят Эчеварриа, у гостей забил форвард Борха Бастон. В турнирной таблице "Атлетик" остался на 8-м месте, набрав 49 очков.
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«Атлетик» сыграл вничью с «Алавесом» и не смог догнать «Валенсию»

Советский спорт09:10

Примера. «Атлетик» расходится миром с «Алавесом» и другие матчи 35 тура

Sport.ru02:28

«Атлетик» и «Алавес» сыграли вничью

Спорт-Экспресс08:55

«Атлетик» поделил очки с «Алавесом»

Матч ТВ08:54

«Атлетик» — «Алавес» — 1:1. Видеообзор матча 35-го тура Ла Лиги

Sport24.ru09:47

«Атлетик» и «Алавес» не выявили победителя

Чемпионат08:56

«Атлетик» – «Алавес»: кто выиграет матч?

Все про Спорт рувчера в 07:34
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Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

Крупный пожар площадью 20 тысяч кв м произошел под Воронежем

Обновлено в 18:54
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
Политика

Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Общество

В ВШЭ рассказали о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому

Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) знает о сборе подписей студентов за демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому на территории корпуса вуза на Шаболовке, решения по учащимся еще нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВШЭ.
Обновлено вчера в 15:58
Политика

Священники УПЦ доставили на Украину Благодатный огонь из Иерусалима

Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

Обновлено в 13:37
Политика

Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным

По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено вчера в 16:37
Политика

Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России

Обновлено в 18:57
Общество

Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают

По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.
Обновлено в 06:22
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира

Обновлено в 17:01
Политика

Песков: Путин не спит, он работает

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о насыщенном графике Владимира Путина и о том, удается ли ему находить время на сон.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ

Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о «срывании погон» курсантами в рязанском училище Воздушно-десантных войск, об этом свидетельствуют проверки, проведённые комиссией ведомства.
Обновлено в 11:54
Политика

Жириновскому подарили торт в виде карты Украины

Обновлено вчера в 12:35
Шоу-бизнес

Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу

В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.
Обновлено в 00:37
Гаджеты

За прошлый квартал Sony продала всего 1,1 млн смартфонов

Прошлый год был самым худшим за всю историю Sony, если говорить о продажах смартфонов, а текущий явно будет ещё хуже.
Обновлено в 15:06
Политика

Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
Обновлено в 08:57
Футбол

«Ренн» обыграл «ПСЖ» и стал победителем Кубка Франции

"Ренн" стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
Обновлено в 18:15
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие

Технику для парада Победы покажут в Петербурге

По информации пресс-службы Западного военного округа, на аэродроме в Горелове в воскресенье, 28 апреля, покажут технику для парада.
Обновлено в 13:54
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

Кристина Асмус перестала беречь фигуру после ММКФ

Кристина Асмус, накануне блиставшая на Московском международном кинофестивале, может наконец расслабиться после подготовки к важному событию отечественной индустрии кино.
Обновлено в 16:08
Футбол

Гол Роналду принес «Ювентусу» ничью в матче с «Интером»

Ничью "Ювентусу" принес нападающий Криштиану Роналду, забивший мяч в ворота миланцев в середине второго тайма с подачи полузащитника Миралема Пьянича.
Обновлено в 17:16
Путешествия

Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета

Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Стрельба произошла в синагоге Калифорнии

В синагоге калифорнийского города Повэй произошла стрельба.
Обновлено в 18:17
Политика

Зеленский прокомментировал сообщения об отдыхе в Турции на яхте

Обновлено в 16:05
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Наука

Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
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