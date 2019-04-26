Футбол

«Атлетик» и «Алавес» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 08:55

"Атлетик" на своем поле сыграл вничью с "Алавесом" в матче 35-го тура чемпионата Испании. В составе клуба из Бильбао отличился полузащитник Беньят Эчеварриа, у гостей забил форвард Борха Бастон. В турнирной таблице "Атлетик" остался на 8-м месте, набрав 49 очков.
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«Атлетик» сыграл вничью с «Алавесом» и не смог догнать «Валенсию»

Советский спорт09:10

«Атлетик» и «Алавес» не выявили победителя

Чемпионат08:56

Примера. «Атлетик» расходится миром с «Алавесом» и другие матчи 35 тура

Sport.ru02:28

«Атлетик» поделил очки с «Алавесом»

Матч ТВ08:54

«Атлетик» — «Алавес» — 1:1. Видеообзор матча 35-го тура Ла Лиги

Sport24.ru09:47

«Атлетик» и «Алавес» сыграли вничью

Спорт-Экспресс08:55

«Атлетик» – «Алавес»: кто выиграет матч?

Все про Спорт рувчера в 07:34
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Музыка

Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено в 03:02
Политика

Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти

Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу".
Обновлено в 08:14
Религия

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Футбол

Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона

Обновлено в 08:20
Наука

Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Политика

Зеленский опроверг информацию СМИ о своем отдыхе на яхте

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский опроверг информацию в СМИ о том, что он отдыхает в Турции на яхте.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»

«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
Обновлено в 07:54
Хоккей

Белльмар не сыграет за сборную Франции на ЧМ

Сборная Франции на ЧМ-2019 сыграет в одной группе с США, Канадой, Германией, Словакией, Данией, Финляндией и Великобританией.
Обновлено в 08:38
Происшествия

На Урале ребенок погиб после катания с горки

Обновлено в 08:14
Происшествия

Полная ликвидация пожара на заводе «Красмаш» займёт весь день

Обновлено в 02:27
Происшествия

Под Ленинградом нашли 16 минометных мин

Обновлено в 08:31
Политика

Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
Обновлено в 08:57
Футбол

«Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в молодежном первенстве

"Зенит" на своем поле сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче 26-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги – 2:2. В составе хозяев отличились защитник Кирилл Алоян и форвард Никита Симдянкин.
Обновлено в 07:53
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Теннис

Осака снялась с турнира в Штутгарте. Контавейт сыграет в финале

Обновлено в 09:10
Политика

Путин назвал последствия прекращения Киевом транзита российского газа

Газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через нее, подчеркнул Владимир Путин, говоря о последствиях "неподписания".
Обновлено в 06:13
Общество

В Москве побит температурный рекорд 2001 года

«Побит температурный рекорд для 27 апреля, установленный в 2001 году (24,1 градуса)», — приводит «Интерфакс» слова представителя метеобюро столицы.
Обновлено в 08:08
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Автоспорт

В Баку отложили квалификацию Формулы 2

В 14.00 по московскому времени должна была начаться квалификация Формулы 2, но поскольку проверка еще не закончена, из соображений безопасности в FIA решили отложить сессию.
Обновлено вчера в 06:48
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Крыму

Пять человек стали жертвами автоаварии в Симферопольском районе Крыма.
Обновлено в 00:45
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Автоспорт

Квалификация Гран-при Азербайджана прервана из-за аварии Кубицы

Обновлено в 09:38
Происшествия

В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими

Обновлено в 05:06
Кино

В Петербурге проходит фестиваль Epic Con

Ранее сообщалось, что в Петербург приехал актер из сериала «Игра престолов» Иэн Макэлхинни, который примет участие в фестивале.
Обновлено в 07:03
Авто

Назван рейтинг регионов России с самыми большими продажами новых авто

Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева показала поклонникам третьего «ребенка»

Экс-солистка показала поклонникам ее творчества домашнего питомца – милого песика белого окраса шерстки.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился

Звезда фильма «Темная башня» сделал предложение руки и сердца возлюбленной в феврале прошлого года, на премьере своей дебютной режиссерской работы – картины «Ярди».
Обновлено в 08:42
Спорт

Адвокат брата Кокорина рассказал, какое наказание попросит прокурор

Обновлено в 08:53
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