Футбол

«Атлетик» и «Алавес» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 08:55

"Атлетик" на своем поле сыграл вничью с "Алавесом" в матче 35-го тура чемпионата Испании. В составе клуба из Бильбао отличился полузащитник Беньят Эчеварриа, у гостей забил форвард Борха Бастон. В турнирной таблице "Атлетик" остался на 8-м месте, набрав 49 очков.
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«Атлетик» сыграл вничью с «Алавесом» и не смог догнать «Валенсию»

Советский спорт09:10

«Атлетик» поделил очки с «Алавесом»

Матч ТВ08:54

«Атлетик» и «Алавес» сыграли вничью

Спорт-Экспресс08:55

«Атлетик» и «Алавес» не выявили победителя

Чемпионат08:56

«Атлетик» — «Алавес» — 1:1. Видеообзор матча 35-го тура Ла Лиги

Sport24.ru09:47

Примера. «Атлетик» расходится миром с «Алавесом» и другие матчи 35 тура

Sport.ru02:28

«Атлетик» – «Алавес»: кто выиграет матч?

Все про Спорт рувчера в 07:34
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Хоккей

Бурмистров и Якупов не вошли в состав сборной России для подготовки к ЧМ

"Штаб сборной благодарит за работу вратарей Ивана Бочарова, Илью Коновалова, защитников Никиту Черепанова, Рушана Рафикова, нападающих Егора Коршкова, Антона Злобина, Дениса Алексеева, Александра Бурмистрова, Дамира Жафярова и Наиля Якупова, желает им хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на них в дальнейшем", - говорится в сообщении ФХР.
Обновлено в 11:55
Музыка

Первый канал собрал экстренное совещание из-за финала «Голос. Дети»

Неизвестно, какие выводы были сделаны по результатам совещания. Ранее сообщалось, что Первый канал перепроверит итоги «Голоса».
Обновлено в 11:17
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.
Обновлено в 11:51
Хоккей

Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира

Обновлено в 12:37
Культура

Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса

Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес

Алена Шишкова: «Тимур дает нашей дочери очень много любви и внимания, даже при всей его занятости»

Оба родителя уделяют много внимания дочери Алисе, которая стала настоящей радостью для мамы рэпера Симоны.
Обновлено в 06:30
Политика

Филарет раскритиковал статус ПЦУ

Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
Обновлено в 11:32
Политика

Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах

Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Футбол

«Анжи» и «Ростов» сыграли вничью

Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче двадцать шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:06
Политика

В ФРГ отреагировали на отказ США от договора о торговле оружием

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин сожалеет о решении Вашингтона отказаться от договора о торговле оружием.
Обновлено в 10:53
Политика

СМИ нашли Зеленского в запретном для журналистов турецком отеле

Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон.
Обновлено в 12:32
Политика

В Крым едут народные дипломаты из США, Швеции, Великобритании и Непала

Во вторник, 30 апреля, на полуостров прибудет делегация народных дипломатов и общественных деятелей из США, а также активистов из Швеции, Великобритании и Непала.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия

В Париже задержаны 11 человек во время протестов «жёлтых жилетов»

Полиция задержала по меньшей мере 11 человек во время протестных акций «жёлтых жилетов» в Париже.
Обновлено в 11:30
Авто

«Авторевю»: сборку Opel в России возобновят в 3-м квартале 2019 года

Обновлено вчера в 11:26
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Обновлено в 12:48
Происшествия

Перевозивший юных футболистов автобус сгорел в Подмосковье

Воспитанникам футбольного клуба "Метеор" из Балашихи пришлось в пути искать транспортное средство взамен загоревшегося посреди проезжей части автобуса, который вез юных спортсменов в Домодедово.
Обновлено в 08:02
Кино

Опубликован трейлер нового сезона триллера «Тьма» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix представил тизер-трейлер второго сезона немецкого фантастического сериала «Тьма» сегодня, 27 апреля.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие

Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного

Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено в 07:53
Кино

Из-за переноса премьеры последней части «Мстителей» этот уикенд для кинотеатров РФ станет самым провальным в году

В России премьера отложена до понедельника. Большинство российских кинотеатров работают последние дни при пустых или полупустых залах.
Обновлено в 03:30
Хоккей

Тренер и врач «Авангарда» пытались не пустить допинг-офицера к Зернову

Обновлено в 12:25
Авто

Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили

В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Религия

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Политика

Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным

По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено вчера в 16:37
Технологии

Хакеры раскрыли секретные документы о блокировке Telegram

Хакеры из проекта Digital Revolution рассекретили архив с перепиской сотрудников компании 0day technologies, которая занимается выполнением госзаказов на блокировки в рунете.
Обновлено в 10:32
Политика

Поток граждан Украины в Крым в связи с праздниками вырос в два раза

Число граждан Украины, пересекающих российско-украинскую границу в пунктах пропуска в Крыму вырос в два раза, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе погрануправления по региону.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

В ЗВО рассказали о технике на парад Победы в Петербурге

Завтра в воскресенье в Петербурга пройдет статический показ техники, которая примет участие в честь Дня Победы, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 27 апреля.
Обновлено в 11:30
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Обновлено в 11:22
Политика

Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
Обновлено в 08:57
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