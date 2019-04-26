Футбол
«Атлетик» и «Алавес» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 08:55
"Атлетик" на своем поле сыграл вничью с "Алавесом" в матче 35-го тура чемпионата Испании. В составе клуба из Бильбао отличился полузащитник Беньят Эчеварриа, у гостей забил форвард Борха Бастон. В турнирной таблице "Атлетик" остался на 8-м месте, набрав 49 очков.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Хоккей
Бурмистров и Якупов не вошли в состав сборной России для подготовки к ЧМ
"Штаб сборной благодарит за работу вратарей Ивана Бочарова, Илью Коновалова, защитников Никиту Черепанова, Рушана Рафикова, нападающих Егора Коршкова, Антона Злобина, Дениса Алексеева, Александра Бурмистрова, Дамира Жафярова и Наиля Якупова, желает им хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на них в дальнейшем", - говорится в сообщении ФХР.
Обновлено в 11:55
Музыка
Первый канал собрал экстренное совещание из-за финала «Голос. Дети»
Неизвестно, какие выводы были сделаны по результатам совещания. Ранее сообщалось, что Первый канал перепроверит итоги «Голоса».
Обновлено в 11:17
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.
Обновлено в 11:51
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира
Обновлено в 12:37
Культура
Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Алена Шишкова: «Тимур дает нашей дочери очень много любви и внимания, даже при всей его занятости»
Оба родителя уделяют много внимания дочери Алисе, которая стала настоящей радостью для мамы рэпера Симоны.
Обновлено в 06:30
Политика
Филарет раскритиковал статус ПЦУ
Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
Обновлено в 11:32
Политика
Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах
Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Футбол
«Анжи» и «Ростов» сыграли вничью
Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче двадцать шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:06
Политика
В ФРГ отреагировали на отказ США от договора о торговле оружием
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин сожалеет о решении Вашингтона отказаться от договора о торговле оружием.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ
В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон.
Обновлено в 12:32
Политика
В Крым едут народные дипломаты из США, Швеции, Великобритании и Непала
Во вторник, 30 апреля, на полуостров прибудет делегация народных дипломатов и общественных деятелей из США, а также активистов из Швеции, Великобритании и Непала.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
В Париже задержаны 11 человек во время протестов «жёлтых жилетов»
Полиция задержала по меньшей мере 11 человек во время протестных акций «жёлтых жилетов» в Париже.
Обновлено в 11:30
Авто
«Авторевю»: сборку Opel в России возобновят в 3-м квартале 2019 года
Обновлено вчера в 11:26
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Обновлено в 12:48
Происшествия
Перевозивший юных футболистов автобус сгорел в Подмосковье
Воспитанникам футбольного клуба "Метеор" из Балашихи пришлось в пути искать транспортное средство взамен загоревшегося посреди проезжей части автобуса, который вез юных спортсменов в Домодедово.
Обновлено в 08:02
Кино
Опубликован трейлер нового сезона триллера «Тьма» от Netflix
Стриминговый сервис Netflix представил тизер-трейлер второго сезона немецкого фантастического сериала «Тьма» сегодня, 27 апреля.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного
Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено в 07:53
Кино
Из-за переноса премьеры последней части «Мстителей» этот уикенд для кинотеатров РФ станет самым провальным в году
В России премьера отложена до понедельника. Большинство российских кинотеатров работают последние дни при пустых или полупустых залах.
Обновлено в 03:30
Авто
Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили
В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Религия
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Политика
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным
По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено вчера в 16:37
Технологии
Хакеры раскрыли секретные документы о блокировке Telegram
Хакеры из проекта Digital Revolution рассекретили архив с перепиской сотрудников компании 0day technologies, которая занимается выполнением госзаказов на блокировки в рунете.
Обновлено в 10:32
Политика
Поток граждан Украины в Крым в связи с праздниками вырос в два раза
Число граждан Украины, пересекающих российско-украинскую границу в пунктах пропуска в Крыму вырос в два раза, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе погрануправления по региону.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
В ЗВО рассказали о технике на парад Победы в Петербурге
Завтра в воскресенье в Петербурга пройдет статический показ техники, которая примет участие в честь Дня Победы, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 27 апреля.
Обновлено в 11:30
Политика
Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
Обновлено в 08:57