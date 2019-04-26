«Атлетик» и «Алавес» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 08:55

"Атлетик" на своем поле сыграл вничью с "Алавесом" в матче 35-го тура чемпионата Испании. В составе клуба из Бильбао отличился полузащитник Беньят Эчеварриа, у гостей забил форвард Борха Бастон. В турнирной таблице "Атлетик" остался на 8-м месте, набрав 49 очков.

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Политика Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».

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