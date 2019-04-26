Футбол

«Атлетик» сыграл вничью с «Алавесом»ProstoProSport 09:15

«Атлетик» и «Алавес» расписали ничью со счетом 1:1 в матче 35-го тура Ла Лиги. Оба гола были забиты в первом тайме. На 41-й минуте Бенат открыл счет в матче, но затем на 45-й минуте Борха восстановил статус-кво.
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«Атлетик» сыграл вничью с «Алавесом» и не смог догнать «Валенсию»

Советский спорт09:10

«Атлетик» — «Алавес» — 1:1. Видеообзор матча 35-го тура Ла Лиги

Sport24.ru09:47

«Атлетик» и «Алавес» сыграли вничью

Спорт-Экспресс08:55

«Атлетик» поделил очки с «Алавесом»

Матч ТВ08:54

«Атлетик» и «Алавес» не выявили победителя

Чемпионат08:56

Примера. «Атлетик» расходится миром с «Алавесом» и другие матчи 35 тура

Sport.ru02:28

«Атлетик» – «Алавес»: кто выиграет матч?

Все про Спорт рувчера в 07:34
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Происшествия

В Московской области загорелся автобус детской футбольной команды

Обновлено в 13:17
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос»

Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи.
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Армия и оружие

Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами

Как рассказали в военном ведомстве в субботу, 27 апреля, члены комиссии для проверки информации о "срывании погон" встречались и беседовали с курсантами, офицерским составом, а также представителями командования ВДВ и училища.
Обновлено в 11:37
Общество

Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Культура

Фадеев отреагировал на скандал с победой дочки Алсу на «Голосе»

Обновлено в 09:03
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Обновлено в 11:22
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, передает Reuters.
Обновлено в 08:08
Общество

Утвержден порядок проведения диспансеризации

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 09:12
Политика

Зеленский предупредил о действующих от его имени аферистах

Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, предупредил в своем Facebook об использующих его имя аферистах.
Обновлено в 11:39
Хоккей

Тренера и игрока «Авангарда» могут дисквалифицировать на 4 года

Среди главных фигурантов дела числятся нападающий "ястребов" Денис Зернов, главный тренер команды Боб Хартли, а также представитель медицинского штаба омичей Дмитрий Батушенко.
Обновлено в 13:43
Футбол

«Арсенал» поиздевался над «Спартаком» после разгрома

Тульская команда выиграла со счетом 3:0.
Обновлено в 10:09
Кино

Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу

Британская актриса Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе персонажа телесериала HBO «Игра Престолов» Джона Сноу, пишет РЕН ТВ.
Обновлено в 14:27
Хоккей

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 12:20
Политика

Поток украинцев в Крым вырос в два раза в преддверии праздников

Поток украинцев в Крым через пункты пропуска российско-украинского участка границы возрос в два раза в преддверии майских праздников, сообщили в крымском погрануправлении ФСБ России.
Обновлено в 12:45
Политика

Отец Бутиной рассказал, почему его дочь не будет обжаловать приговор

Обновлено в 12:47
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава республики Хакасия Алексей Лебедь скончался в субботу, 27 апреля, в возрасте 64 лет.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено в 09:04
Происшествия

В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок

В Ростове-на-Дону жертвами пожара в многоквартирном доме стали женщина и ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие

Иранский дрон облетел и снял американский авианосец

Обновлено в 13:02
Авто

Geely показали грузовик на метаноле

Грузовик получил 12,45-литровый мотор, работающий на метаноле с отдачей в 460 л.с. Автомобиль предложат в трёх исполнениях — для гор, для региональной логистики и в стандартном.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Политика

Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в «Дружбе»

По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 12:03
Политика

Филарет раскритиковал статус ПЦУ

Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
Обновлено в 11:32
Музыка

Победу дочери Алсу на шоу «Голос» назвали позором

Негативные комментарии с оценками шоу появились на страницах соцсетей многих звезд российской эстрады, а наставники призвали провести проверку подсчета голосов.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Во Франции более 23 тысяч человек вышли на акции «желтых жилетов»

Более 23,5 тысяч человек приняли участие в акциях "жёлтых жилетов" в субботу во Франции, в том числе 2,6 тысячи в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел.
Обновлено в 13:25
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Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
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Названы причины рака легких у некурящих людей

Основными причинами возникновения рака легких у людей, по мнению ученых, является загрязнение воздуха, воздействие на организм вредных веществ на производстве и пассивное курение.
Обновлено вчера в 12:21
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