Футбол

«Атлетик» и «Алавес» не выявили победителяЧемпионат вчера в 08:56

Встреча состоялась на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась ничьей со счётом 1:1. На 41-й минуте полузащитник «Атлетика» Эчебария Беньят открыл счёт в матче. В компенсированное время первого тайма ответный мяч в ворота команды из Бильбао отправил нападающий «Алавес» Борха Гонсалес.
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«Атлетик» и «Алавес» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

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«Атлетик» сыграл вничью с «Алавесом» и не смог догнать «Валенсию»

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Примера. «Атлетик» расходится миром с «Алавесом» и другие матчи 35 тура

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«Атлетик» — «Алавес» — 1:1. Видеообзор матча 35-го тура Ла Лиги

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«Атлетик» и «Алавес» не выявили победителя

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«Атлетик» – «Алавес»: кто выиграет матч?

Все про Спорт ру26 апреля в 07:34
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Политика

Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцев

Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.
Обновлено вчера в 22:05
Музыка

Шоу «Голос» проверяют после победы дочери Алсу

Как пишет Газета.ру, причины проверки неизвестны. Однако, многие зрители не верят в честность победы Микеллы.
Обновлено вчера в 02:15
Происшествия

В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок

Обновлено вчера в 14:37
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

Полиция США установила личность подозреваемого в стрельбе в синагоге

Сотрудники правоохранительных органов США установили личность подозреваемого в стрельбе в синагоге города Повэй в Калифорнии.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Шоу-бизнес

Лев Лещенко: «Могу сам и обои поклеить»

Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Происшествия

Водитель кемеровской маршрутки кормил с руки голубя во время движения

Обновлено в 01:09
Автоспорт

Квят показал шестой результат в квалификации «Формулы-1» в Баку

В Баку прошла квалификация Гран-при Азербайджана «Формулы-1».
Обновлено вчера в 14:46
Религия

Путин и Медведев посетили богослужение в храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев присутствуют на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в ночь на 28 апреля.
Обновлено вчера в 20:23
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено вчера в 03:19
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
Наука

Вакцину против рака толстой кишки успешно протестировали на людях

Безопасность новой вакцины против рака толстой кишки создатели проверили непосредственно на людях и показала положительные результаты в ходе клинических испытаний фазы № 1. Как информирует Journal for ImmunoTherapy of Cancer, новая вакцина против колоректального рака прошла первые успешные клинические исследования.
Обновлено 26 апреля в 15:32
Армия и оружие

Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами

Как рассказали в военном ведомстве в субботу, 27 апреля, члены комиссии для проверки информации о "срывании погон" встречались и беседовали с курсантами, офицерским составом, а также представителями командования ВДВ и училища.
Обновлено вчера в 11:37
Хоккей

НХЛ объявила номинантов на приз лучшему новичку сезона

На приз лучшему новичку номинированы вратарь "Сент-Луис Блюз" Джордан Биннингтон, защитник "Баффало Сэйбрз" Расмус Далин и форвард "Ванкувер Кэнакс" Элиас Петперссон.
Обновлено вчера в 16:35
Общество

На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение на Пасху

Обновлено вчера в 06:09
Авто

Серийная Hyundai Creta нового поколения готова к старту продаж

Как сообщают местные СМИ, «товарная» Hyundai Creta 2019 готова к старта продаж.
Обновлено вчера в 13:38
Хоккей

Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Наука

Как сделать ткань полностью непромокаемой: российское ноу-хау

Пять лет назад, работая над новыми материалами для топливных элементов, Михаил и Игорь поняли, что свойство сверхкритических жидкостей растворять некоторые гидрофобные полимеры можно использовать для нанесения на ткань водо- и грязеотталкивающих покрытий.
Обновлено вчера в 01:16
Происшествия

Названа возможная причина пожара на складе «Магнита» под Воронежем

Пожар на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", мог начаться с верхних этажей стеллажей, сообщил РИА Новости замглавы администрации Новоусманского района по строительству и ЖКХ Андрей Колыванов.
Обновлено в 00:11
Политика

Эксперты опасаются возникновения «второго Чернобыля» на Украине

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в результате чего в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине подобно той, что произошла на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:14
Политика

В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию

Фракция свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором предложила новую стратегию по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщает газета Bild.
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес

Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур

Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Политика

В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.
Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Общество

В Подмосковье в ближайшие часы ожидается гроза и сильный ветер

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие один-два часа с сохранением вечером и ночью местами по Московской области ожидается гроза с дождём, усиление ветра при грозе до 17 м/с», — отметили в ведомстве.
Обновлено вчера в 09:32
Наука

Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах

Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 14:22
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