«Атлетик» и «Алавес» не выявили победителяЧемпионат вчера в 08:56

Встреча состоялась на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась ничьей со счётом 1:1. На 41-й минуте полузащитник «Атлетика» Эчебария Беньят открыл счёт в матче. В компенсированное время первого тайма ответный мяч в ворота команды из Бильбао отправил нападающий «Алавес» Борха Гонсалес.

«Атлетик» и «Алавес» не выявили победителя

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