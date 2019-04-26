Футбол
«Атлетик» и «Алавес» не выявили победителяЧемпионат вчера в 08:56
Встреча состоялась на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась ничьей со счётом 1:1. На 41-й минуте полузащитник «Атлетика» Эчебария Беньят открыл счёт в матче. В компенсированное время первого тайма ответный мяч в ворота команды из Бильбао отправил нападающий «Алавес» Борха Гонсалес.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 01:19, Ашберн
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Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно.
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Происшествия
Полиция США установила личность подозреваемого в стрельбе в синагоге
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Обновлено вчера в 21:36
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Обновлено вчера в 22:40
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Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
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Автоспорт
Квят показал шестой результат в квалификации «Формулы-1» в Баку
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Религия
Путин и Медведев посетили богослужение в храме Христа Спасителя
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Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено вчера в 03:19
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
Наука
Вакцину против рака толстой кишки успешно протестировали на людях
Безопасность новой вакцины против рака толстой кишки создатели проверили непосредственно на людях и показала положительные результаты в ходе клинических испытаний фазы № 1. Как информирует Journal for ImmunoTherapy of Cancer, новая вакцина против колоректального рака прошла первые успешные клинические исследования.
Обновлено 26 апреля в 15:32
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Обновлено вчера в 11:37
Хоккей
НХЛ объявила номинантов на приз лучшему новичку сезона
На приз лучшему новичку номинированы вратарь "Сент-Луис Блюз" Джордан Биннингтон, защитник "Баффало Сэйбрз" Расмус Далин и форвард "Ванкувер Кэнакс" Элиас Петперссон.
Обновлено вчера в 16:35
Общество
На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение на Пасху
Обновлено вчера в 06:09
Авто
Серийная Hyundai Creta нового поколения готова к старту продаж
Как сообщают местные СМИ, «товарная» Hyundai Creta 2019 готова к старта продаж.
Обновлено вчера в 13:38
Хоккей
Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ
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Как сделать ткань полностью непромокаемой: российское ноу-хау
Пять лет назад, работая над новыми материалами для топливных элементов, Михаил и Игорь поняли, что свойство сверхкритических жидкостей растворять некоторые гидрофобные полимеры можно использовать для нанесения на ткань водо- и грязеотталкивающих покрытий.
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Происшествия
Названа возможная причина пожара на складе «Магнита» под Воронежем
Пожар на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", мог начаться с верхних этажей стеллажей, сообщил РИА Новости замглавы администрации Новоусманского района по строительству и ЖКХ Андрей Колыванов.
Обновлено в 00:11
Политика
Эксперты опасаются возникновения «второго Чернобыля» на Украине
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Обновлено вчера в 21:14
Политика
В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию
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Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур
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Политика
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Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.
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Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
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Обновлено вчера в 14:42
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Обновлено вчера в 14:22