Футбол
«Атлетик» едва не упустил победу в игре с «Леванте»Матч ТВ 15:30
«Атлетик» вырвал победу у «Леванте» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:2. До перерыва хозяева добыли преимущество в два мяча, однако после перерыва гости отыгрались усилиями Марти Рохера и Эрика Кабако.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:41, Ашберн
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