Футбол
«Атлетик» едва не упустил победу в игре с «Леванте»Матч ТВ вчера в 15:30
«Атлетик» вырвал победу у «Леванте» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:2. До перерыва хозяева добыли преимущество в два мяча, однако после перерыва гости отыгрались усилиями Марти Рохера и Эрика Кабако.
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«Атлетик» одержал третью подряд победу в чемпионате Испании, обыграв «Леванте»
Sport24.ruвчера в 15:48
«Атлетик» — «Леванте». Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч 30 тура чемпионата Испании 3 апреля 2019 года
LiveSport.ru02 апреля в 23:58
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
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