Футбол

«Атлетик» едва не упустил победу в игре с «Леванте»Матч ТВ вчера в 15:30

«Атлетик» вырвал победу у «Леванте» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:2. До перерыва хозяева добыли преимущество в два мяча, однако после перерыва гости отыгрались усилиями Марти Рохера и Эрика Кабако.
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«Атлетик» едва не упустил победу в игре с «Леванте»

Sportbox.RUвчера в 15:30

Футболисты «Атлетика» вырвали победу у «Леванте» в матче чемпионата Испании

РИА Новостивчера в 15:38

«Атлетик» обыграл «Леванте» в домашнем матче Примеры

Чемпионатвчера в 15:36

«Атлетик» одержал третью подряд победу в чемпионате Испании, обыграв «Леванте»

Sport24.ruвчера в 15:48

«Атлетик» едва не упустил победу в игре с «Леванте»

Матч ТВвчера в 15:30

«Атлетик» вырвал победу у «Леванте» благодаря голу Муниаина

Спорт-Экспрессвчера в 15:32

«Атлетик» — «Леванте». Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч 30 тура чемпионата Испании 3 апреля 2019 года

LiveSport.ru02 апреля в 23:58
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
Общество

Голикова: смертность выросла в 32 российских регионах

По итогам 2018 года смертность выросла в каждом третьем регионе России.
Обновлено вчера в 06:18
Политика

Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста

Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Финансы

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Обновлено вчера в 23:00
Космос

Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры

Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено вчера в 09:25
Политика

Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК

Сам господин Рогозин сегодня не стал комментировать информагентствам информацию о своем уходе из ОАК.
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Космос

Японский зонд сегодня ночью сбросит «взрывпакет» на астероид

Обновлено в 04:02
Хоккей

Гретцки: «Если Овечкин побьет мой рекорд, я первым пожму ему руку»

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить его рекорд по количеству голов в НХЛ.
Обновлено в 03:22
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено вчера в 07:22
Экономика

Керимов продал 3,84% акций «Полюса» за $390 млн

Продающий акционер получит около $390 млн. Накануне РБК писал, что Керимов решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании.
Обновлено в 05:03
Происшествия

На Урале проверят инцидент с пенсионеркой «на коленях» в травмпункте

Сообщалось, что в Первоуральске пенсионерка, у которой повреждены ноги, вынуждена была "на коленях" спускаться со второго этажа больница, на котором находится травмпункт.
Обновлено в 02:32
Авто

«Заряженную» версию Lada Granta Sport заметили на тестах

«АвтоВАЗ» приступил к тестам нового «заряженного» седана LADA Granta Sport.
Обновлено вчера в 04:31
Футбол

Россия поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных команд. В нем Россия поднялась на 46-е место.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Источник раскрыл обстоятельства гибели совладелицы S7 Филевой

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Политика

Вице-спикер Рады признала, что разместила фейк на российскую тему

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко признала, что опубликовала на своей Facebook-странице фейковую новость о якобы причастности российской компании к видеоролику кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, и удалила ее.
Обновлено в 04:36
Политика

Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией

Экс-мэр эстонского Таллина Эдгар Сависаар обратился к властям своей страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.
Обновлено в 03:09
Политика

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:31
Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Футбол

Локомотив — Ростов 2:2

«Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» в первом матче 1/2 финала Кубка России. Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:2.
Обновлено вчера в 14:26
Экономика

Сбербанк запустил мгновенные переводы денег за границу

Сбербанк запустил мгновенные переводы денег со смартфона в страны СНГ и ближнего зарубежья, в дальнейшем список стран будет расширяться.
Обновлено в 05:00
Хоккей

Борис Видгоф возглавит ХК «Трактор»

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил, что директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Сеничев и его генеральный менеджер Евгений Губарев покинут свои посты.
Обновлено в 02:50
Экономика

Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом

Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом Многочисленные жалобы владельцев электронных кошельков на высокие тарифы вынудили ЦБ потребовать решения проблемы.
Обновлено вчера в 18:16
Путешествия

Названы самые популярные у иностранных туристов регионы России

Эксперты составили рейтинг самых популярных у иностранных туристов городов и регионов России по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:32
Экономика

Названы сроки введения в России новых налогов

В Минфине отметили, что перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс не ранее 2021 года даст налогоплательщикам и налоговым органам достаточно времени для адаптации к новым правилам.
Обновлено вчера в 10:41
Шоу-бизнес

Софья Каштанова показала фигуру в купальнике через месяц после родов

Звезда опубликовала фото с купальнике с идеальной фигурой и объявила, что оно было сделано через полтора месяца после родов.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Яна Рудковская похвасталась «роковым» платьем от Ульяны Сергеенко

Недавно супруга прославленного фигуриста Евгения Плющенко приняла участие в фотосессии, похваставшись «роковым» платьем от модельера Ульяны Сергеенко.
Обновлено в 01:52
Экономика

Госдума одобрила льготы для многодетных семей по имущественным налогам

Государственная Дума во вторник одобрила предоставление льгот для многодетных семей по имущественным налогам.
Обновлено 02 апреля в 05:21
Происшествия

Итоговое заключение о крушении Boeing в Эфиопии подготовят за год

На подготовку итогового заключения о крушении Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потребуется один год.
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Общество

Gallup сообщила о желании каждого пятого россиянина эмигрировать

Рекордные 20% россиян выразили желание покинуть страну при появлении такой возможности, свидетельствуют данные опроса компании Gallup за 2018 год, опубликованные в четверг.
Обновлено в 04:51
Гаджеты

Мощный смартфон Redmi Pro 2 может получить выдвижную камеру

Утверждается, что новинка получит фронтальную камеру в виде выдвижного модуля-перископа.
Обновлено в 03:03
Гаджеты

Samsung представил QLED-телевизоры с искусственным интеллектом

Особенность всех новых QLED-телевизоров с разрешением 4K и 8K – процессор Quantum, который благодаря технологии искусственного интеллекта может улучшать качество исходного изображения, оптимизировать звук под каждую сцену и изменять яркость телевизора в зависимости от яркости сцены и освещенности комнаты.
Обновлено в 03:45
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