Футбол

«Атлетик» обыграл «Жирону» благодаря голу на 92-й минуте
Чемпионат
вчера в 16:54

Атлетик Бильбао — Жирона
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Сан-Мамес
Беньят Эчебаррия
56′
Иньяки Уильямс
Маркель Сусаета
62′
62′
Алекс Гарсия Серрано
Дуглас Луис
72′
Порту
Энтони Лосано
Беньят Эчебаррия
Микель Сан Хосе
76′
Унаи Нуньес
78′
Андер Капа
81′
Иньиго Кордоба
Икер Муниаин
82′
83′
Хуанпе Рамирес
89′
Кристиан Стуани
Сейду Думбия
Ариц Адурис
90′+2′
Единственный гол был забит на 92-й минуте, отличился Ариц Адурис, который реализовал пенальти. После матча «Атлетик», набрав 14 очков, остался в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Жирона» (21) по-прежнему занимает девятое место.
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