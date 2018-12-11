Футбол
Чемпионат Испании, вчера
Сан-Мамес
Беньят Эчебаррия
|56′
Иньяки Уильямс
Маркель Сусаета
|62′
|62′
Алекс Гарсия Серрано
Дуглас Луис
|72′
Порту
Энтони Лосано
Беньят Эчебаррия
Микель Сан Хосе
|76′
Унаи Нуньес
|78′
Андер Капа
|81′
Иньиго Кордоба
Икер Муниаин
|82′
|83′
Хуанпе Рамирес
|89′
Кристиан Стуани
Сейду Думбия
Ариц Адурис
|90′+2′
|50%
|Владение мячом
|50%
|79%
|Процент точных передач
|79%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|9
|Удары в створ ворот
|–
|1
|Сейвы вратарём
|10
|3
|Офсайды
|–
|11
|Угловые
|–
|12
|Отборы
|5
|16
|Фолы
|15
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Атлетик Бильбао
Расстановка 4‑5‑1
13
Эррерин
21
Капа
5
Альварес
3
Нуньес
18
Де Маркос
14
Сусаета
16
Гарсия
22
Гарсия
6
Сан Хосе
10
Муниаин
20
Адурис
1
Ирайзоз
4
Рамальо
2
Бернардо
15
Рамирес
29
Порро
12
Луис
8
Понс
6
Гранель Ноге
19
Лосано
22
Думбия
10
Гарсия
Жирона
Расстановка 3‑4‑3
Единственный гол был забит на 92-й минуте, отличился Ариц Адурис, который реализовал пенальти. После матча «Атлетик», набрав 14 очков, остался в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Жирона» (21) по-прежнему занимает девятое место.
Чемпионатвчера в 16:54
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 01:02, Ашберн
Футбол
«Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене.
Обновлено в 00:39
Футбол
Тульский «Арсенал» уступил «Ахмату»
Обновлено в 00:59
Футбол
«Эвертон» вырвал ничью в матче с «Уотфордом»
Обновлено в 00:52
Футбол
«Барселона» отказалась от проведения матча с «Жироной» в США
Барселона выступила с официальным заявлением о проведении матча чемпионата Испании с Жироной в США.
Обновлено вчера в 17:53
Футбол
«Челси» запретил посещать матчи четырем фанатам, обвиненным в расизме
Обновлено вчера в 16:15
Футбол
Ещенко и Назаров снялись в музыкальном фильме
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко снялся в музыкальном фильме «Верить и мечтать» вместе с актёром Дмитрием Назаровым.
Обновлено в 00:30
Футбол
Э. Азар: всегда любил мадридский «Реал», ещё до Зидана
Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал, в каком состоянии находятся переговоры с лондонским клубом, а также в очередной раз признался в симпатии к мадридскому «Реалу».
Обновлено в 00:10
Футбол
Головин пропустит матч против «Боруссии» из-за болезни
22-летний хавбек пропустит матч последнего тура группового этапа Лиги Чемпионов против дортмундской «Боруссии» из-за болезни, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 00:50
Футбол
Виктор Классон: «Хочу, чтобы „Краснодар“ на мне заработал»
Обновлено вчера в 19:42
Футбол
«Вильярреал» перед матчем со «Спартаком» уволил главного тренера
В следующем матче «Вильярреал» дома в рамках 6-го тура группового раунда Лиги Европы сыграет со «Спартаком».
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Двух итальянских врачей подозревают в непредумышленном убийстве Астори
Как сообщает AFP, прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве.
Обновлено вчера в 20:27
Футбол
Шалимов: «Отсутствие Мамаева в „Краснодаре“ не чувствуется»
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что на игре «быков» уже не сказывается отсутствие полузащитника Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол
22-летний футболист «Баварии» может завершить карьеру из-за травмы
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман заявил, что может завершить спортивную карьеру, если ему понадобится дополнительная операция на лодыжке.
Обновлено вчера в 19:50
Футбол
Фил Фоден продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2024 года
Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден продлил контракт с клубом до 2024 года, сообщает официальный сайт "горожан".
Обновлено в 00:15
Футбол
На Кубани ФК «Урожай» возглавил Николай Писарев
Напомним, ФК "Урожай" был создан в 2018 году после ликвидации за долги "Кубани".
Обновлено в 00:35