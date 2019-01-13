Футбол
«Атлетик» — «Севилья»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:15
«Атлетик» — «Севилья»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:15Чемпионат07:15
Сегодня, 13 января, на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао состоится матч 19-го тура испанской Примеры «Атлетик» — «Севилья». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
Чемпионат07:15
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 11:08, Ашберн
Спорт
Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету в Оберхофе
Российские биатлонисты заняли первое место в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Шереметьево
Самолет авиакомпании Smart Wings, который должен был вылететь в Прагу, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Сызрани школьник ударил учительницу по голове
Обновлено в 10:19
Политика
В Белоруссии выступили против российских телеканалов
«Требуем от властей Белоруссии ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны», — говорится в заявлении.
Обновлено в 05:44
Политика
МИД РФ удивился нежеланию Токио общаться с прессой после брифинга
На Смоленской площади крайне удивлены нежеланием японской стороны проводить пресс-конференцию по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его японским коллегой Таро Коно, которые пройдут в Москве 14 января.
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Общество
Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному
Люблинский суд Москвы вернул иск главы Росгвардии Виктора Золотова к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному.
Обновлено в 05:42
Спорт
Петербурженка Юрлова-Перхт принесла победу женской сборной по биатлону
Женская сборная России стала обладателем Кубка мира по биатлону. Последний этап гонки бежала петербурженка Екатерина Юрлова-Перхт.
Обновлено в 07:50
Космос
Восстановить связь с телескопом «Спектр-Р» пока не удалось
Обновлено в 08:29
Политика
Польша построит остров в Калининградском заливе
Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе для обеспечения безопасности в регионе, сообщает польское издание Onet, ссылаясь на тендерную документацию правительственных структур.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Шереметьево задержали проникшего на борт самолета без билета мужчину
Обновлено в 08:05
Политика
Порошенко призвал РПЦ показать свой томос
Президент Украины Петр Порошенко призвал Русскую Православную Церковь показать томос, чтобы доказать свою каноничность.
Обновлено в 10:59
Спорт
WADA 22 января примет решение по статусу РУСАДА
Исполком WADA обсудит рекомендации комитета по соответствию Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 22 января примет решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Обновлено вчера в 14:01
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено вчера в 10:26
Политика
На западе Украины раскольники захватили храм УПЦ
Раскольники из "новой церкви" Украины захватили принадлежащий канонической Украинской православной церкви Свято-Михайловский храм в Волынской области, сообщил пресс-секретарь региональной епархии Олег Точинский.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Замену пистолету Макарова запустят в производство в 2019 году
Новый российский пистолет для Минобороны "Удав", который придет на замену ПМ, начнется производиться в нынешнем году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено вчера в 03:35
Спорт
Елистратов стал третьим на дистанции 1500 метров на ЧЕ по шорт-треку
Россиянин Семен Елистратов выиграл бронзу на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в Дордрехте (Нидерланды).
Обновлено вчера в 10:25
Армия и оружие
ОБСЕ нашла зенитно-ракетный комплекс ВСУ во дворе дома в Донбассе
Обновлено в 09:28
Происшествия
Трактор провалился под лед на реке в Тверской области
Обновлено в 06:32
Политика
Порошенко заявил, что никто не сможет остановить Украину
"Автокефальная" церковь была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших ранее на Украине.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Захарова прокомментировала покупку Киевом турецких беспилотников
Поставки вооружений киевскому режиму не должны становиться фактором усугубления внутриукраинского кризиса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщение о покупке Украиной турецких разведывательных беспилотников Bayraktar TB2.
Обновлено в 08:44
Политика
WSJ: Белый дом подавал прошение в Пентагон об ударе по Ирану
The Wall Street Journal отмечает, что поданное Болтоном прошение свидетельствует о "серьезных планах" вооруженных сил США в Иране.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Перми водитель такси сбил трех человек на остановке
Обновлено в 04:17
Политика
Возможное избрание Зеленского президентом Украины посчитали опасным
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может нести серьезную опасность для страны.
Обновлено в 01:56
Космос
Запуск нового телескопа «Спектр-РГ» отложили
Запуск нового российского телескопа "Спектр-РГ" (рентген-гамма) откладывается с начала апреля на май-июнь, сообщил РИА "Новости" источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Барнауле пятилетний мальчик пожаловался на пьяных взрослых в СК
Пятилетний мальчик из Барнаула позвонил на телефонную линию «Ребенок в опасности» и пожаловался на алкогольное опьянение взрослых, которые проживают с ним в одной квартире.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Нетаньяху признал нанесение Израилем ударов по Сирии
«Буквально за последние 36 часов ВВС нанесли удар по иранским складам с иранским же оружием в международном аэропорту Дамаска», — сообщил Нетаньяху в обращении к правительству.
Обновлено в 07:50
Экономика
В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году
Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
Обновлено в 08:05
Спорт
Зайцева отреагировала на победу россиянок в эстафете
Обновлено в 08:17
Спорт
Рудковская прокомментировала госпитализацию Плющенко
Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала о причинах госпитализации спортсмена в интервью KP.RU.
Обновлено в 09:22