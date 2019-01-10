Футбол

Атлетик Бильбао — Севилья 1:3
Soccer.ru
15:23

Атлетик Бильбао — Севилья
1 – 3
Матч завершён
Кубок Испании, 1/8 Финала, сегодня
Сан-Мамес
5′
Нолито
Микель Сан Хосе
35′
36′
Роке Меса Кеведо
Ариц Адурис
Икер Муниаин
43′
Микель Сан Хосе
48′
52′
Андре Силва
53′
Роке Меса Кеведо
Эвер Банега
60′
Франко Васкес
Иньиго Кордоба
Иньяки Уильямс
65′
67′
Андре Силва
Виссам Бен-Йеддер
73′
Франко Васкес
Пабло Сарабия
76′
Виссам Бен-Йеддер
Маркель Сусаета
Оскар Де Маркос
76′
«Севилья» на выезде одержала победу над «Атлетиком» из Бильбао в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.
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