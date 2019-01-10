Футбол

Атлетик Бильбао — Севилья 1:3
Soccer.ru
15:23

Атлетик Бильбао — Севилья
1 – 3
Матч завершён
Кубок Испании, 1/8 Финала, сегодня
Сан-Мамес
5′
Нолито
Микель Сан Хосе
35′
36′
Роке Меса Кеведо
Ариц Адурис
Икер Муниаин
43′
Микель Сан Хосе
48′
52′
Андре Силва
53′
Роке Меса Кеведо
Эвер Банега
60′
Франко Васкес
Иньиго Кордоба
Иньяки Уильямс
65′
67′
Андре Силва
Виссам Бен-Йеддер
73′
Франко Васкес
Пабло Сарабия
76′
Виссам Бен-Йеддер
Маркель Сусаета
Оскар Де Маркос
76′
«Севилья» на выезде одержала победу над «Атлетиком» из Бильбао в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.
Soccer.ru15:23

Подробнее о событии

«Севилья» была сильнее «Атлетика» в перовом матче 1/8 Кубка Испании

Газета.Ru15:43

«Севилья» с Промесом победила «Атлетик» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Sport24.ru15:33

«Севилья» переиграла «Атлетик» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Советский спорт15:23

«Севилья» обыграла «Атлетик» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Матч ТВ15:25

«Севилья» обыграла «Атлетик» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Чемпионат15:23

«Севилья» с Промесом победила «Атлетик» в матче Кубка Испании

Спорт-Экспресс15:34

Атлетик - Севилья. Прогноз на матч Кубка Испании: соперники будут осторожничать

Sport-place08 января в 08:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 18:41, Ашберн
Общество

В России яйца начали продавать девятками

Эксперты, опрошенные "Российской газетой", считают, что единственная причина резкого подорожания яиц в начале декабря 2018 года - это желание торговых сетей заработать как можно больше на фоне повышенного спроса на продукт перед праздниками.
Обновлено в 18:14
Происшествия

Суд во Франции признал Павленского виновным в поджоге банка

Обновлено в 16:40
Политика

США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что господин Мнучин встретится с с конгрессменами-демократами, чтобы обсудить запланированное снятие санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски.
Обновлено в 14:24
Общество

Дуров решил ликвидировать Telegram Messenger LLP

Один из создателей социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, внесенной в реестр Роскомандзора.
Обновлено в 13:12
Происшествия

В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.
Обновлено в 13:25
Политика

Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР

Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено в 14:09
Происшествия

Полиция выдала ордер на забор образца ДНК Криштиану Роналду

10 января издание The Wall Street Journal сообщило, что полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Обновлено в 16:15
Политика

В Би-би-си ответили на претензии Роскомнадзора

Ранее Роскомнадзор нашел на интернет-ресурсах Би-би-си материалы, в которых транслируются установки международных террористических организаций.
Обновлено в 12:14
Автоспорт

Экипаж Каргинова из «КАМАЗ-Мастер» выиграл четвертый этап «Дакара»

Экипаж Андрея Каргинова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем четвертого этапа ралли-рейда "Дакар" зачете грузовиков.
Обновлено в 17:03
Происшествия

В Карибском море тысячи людей застряли на лайнере из-за вируса

Обновлено в 15:46
Политика

Украина готовится разорвать около 40 договоров с Россией

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что украинские власти намерены разорвать около 40 договоров, которые были заключены с Россией.
Обновлено в 17:48
Транспорт

Поступление воды в Тушинский тоннель остановили

Поступление воды в Тушинский тоннель удалось прекратить, говорится в поступившем в РБК сообщении ФГБУ «Канал имени Москвы» (оператор канала, где произошел провал грунта, приведший к затоплению).
Обновлено в 09:34
Экономика

ЦБ вынес предупреждение руководству банка JPMorgan в России

Центробанк привлек к административной ответственности руководство банка JPMorgan Chase в России.
Обновлено в 17:14
Общество

Виктор Шкулев стал владельцем «Фонтанки.ру»

Российский медиаменеджер, президент и совладелец группы компаний Hearst Shkulev Виктор Шкулев приобрел контрольный пакет акций АО "Ажур-медиа", которое издает петербургскую интернет-газету "Фонтанка.ру".
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Сети появилось видео затопления Тушинского тоннеля в Москве

Центр организации дорожного движения правительства Москвы обнародовал видео из Тушинского тоннеля на северо-западе столицы, который затопило из-за подмыва грунта в шлюзе.
Обновлено в 04:47
Политика

Из-за санкций МС-21 остался без материалов для композитного крыла

На сей раз на пути реализации проекта стоят санкции США, которые были ранее введены в отношении предприятий, участвующих в производстве композитного "черного крыла" - ключевого элемента нового российского лайнера, составляющего главное конкурентное преимущество самолета.
Обновлено в 01:39
Экономика

Годовая инфляция в России увеличилась почти в два раза

Уровень инфляции в России по итогам 2018 года составил 4,3%. Об этом сообщает Росстат.
Обновлено в 08:20
Экономика

В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту

В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

В Китае прошли испытания ЗРК С-400

В Китае завершились испытания российского ЗРК С-400, о чем в беседе с ТАСС проинформировал собеседник из военно-дипломатических кругов.
Обновлено в 03:34
Космос

Ученые нашли источник сигналов из космоса

Обновлено в 09:19
Политика

Германия выступила против санкций в отношении «Северного потока – 2»

12 декабря американский конгресс проголосовал за введение санкций против «Северного потока – 2». Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что давление США на участников проекта не изменило хода строительства и поставки газа по «Северному потоку – 2» начнутся, как запланировано, 1 января 2020 года.
Обновлено в 14:57
Гаджеты

Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7

Обновлено в 11:29
Политика

Глава МИД Эквадора предложил Ассанжу сдаться британским властям

Основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу лучше покинуть посольство Эквадора в Лондоне и сдаться британским властям.
Обновлено в 16:42
Финансы

Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро

По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия

Пожар в производственном здании в Нижнем Новгороде локализован

Пожар площадью 3,6 тыс. кв. м. в производственном здании в Нижнем Новгороде локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области.
Обновлено в 18:18
Экономика

Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair

Сбербанк и ВТБ рассматривают вариант использования Utair для создания региональной авиакомпании, сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 03:24
Наука

Ученые доказали связь между размером живота и объемом мозга

Британские ученые провели исследование, которое помогло им установить прямую связь между размером живота и мозга.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие

В Минобороны отреагировали на сообщения о гибели российского спутника

В воздушно-космических силах России подтвердили, что спутник "Космос-2430" 5 января сгорел в атмосфере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Политика

Образец стальной стены Трампа распилили обычной пилой

Министерство внутренней безопасности Соединённых Штатов Америки проверило образцы стальных реек, из которой планировалось возвести мощную стену на границе с Мексикой.
Обновлено в 14:12
Происшествия

В Москве на проспекте Мира похитили мужчину

После нескольких выстрелов злоумышленники схватили мужчину, затолкали его в багажник серебристого внедорожника Mitsubishi без номеров и увезли в неизвестном направлении.
Обновлено в 14:44
ещё по теме
Севилья
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Образован 25 января 1890 года. В настоящее время выступает в Примере. Домашние матчи проводит на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», вмещающем 45 500 зрителей. Цвета клуба - красно-белые.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное