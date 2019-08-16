Футбол

Атлетик Бильбао — Барселона 1:0Советский спорт 10:33

Атлетик Бильбао — Барселона
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сан-Мамес»
37′
Луис Суарес
Рафинья Алькантара
46′
Карлес Аленья
Иван Ракитич
61′
Жерар Пике
Унаи Нуньес
65′
Оскар Де Маркос
Ойян Сансет
66′
76′
Серхи Роберто
Карлес Перес
Унаи Лопес
Беньят Эчебаррия
81′
Иньяки Уильямс
Ариц Адурис
88′
Ариц Адурис
89′
В пятницу матчем Атлетик Барселона стартует новый сезон примеры. Защищать титул предстоит каталонцам, которые становились чемпионам в предыдущих двух сезонах. Новичками чемпионата в этом году стали Осасуна, Гранада и Мальорка.
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