Футбол

Атлетик Бильбао — Барселона 1:0Legalbet 15 августа в 06:31

Атлетик Бильбао — Барселона
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сан-Мамес»
37′
Луис Суарес
Рафинья Алькантара
46′
Карлес Аленья
Иван Ракитич
61′
Жерар Пике
Унаи Нуньес
65′
Оскар Де Маркос
Ойян Сансет
66′
76′
Серхи Роберто
Карлес Перес
Унаи Лопес
Беньят Эчебаррия
81′
Иньяки Уильямс
Ариц Адурис
88′
Ариц Адурис
89′
В пятницу, 16 августа, стартует новый сезон в чемпионате Испании по футболу. Бывший футболист «Сарагосы» Владислав Радимов рассказал Legalbet, почему «Реал» не сможет противостоять «Барселоне», кто попадет в Лигу чемпионов и чего ждать от Антуана Гризманна в новой команде.
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