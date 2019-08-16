Футбол
Атлетик Бильбао — Барселона 0:0 (2-й тайм)Sports.ru 04:57
Чемпионат Испании
Стадион «Сан-Мамес»
|37′
Луис Суарес
Рафинья Алькантара
|46′
Карлес Аленья
Иван Ракитич
|39%
|Владение мячом
|61%
|76%
|Процент точных передач
|84%
|2
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|3
|6
|Отборы
|4
|6
|Фолы
|4
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Атлетик Бильбао
Расстановка 4‑5‑1
1
Симон
21
Капа
3
Нуньес
5
Альварес
17
Берчиче
18
Де Маркос
8
Лопес
22
Гарсия
14
Гарсия
10
Муниаин
9
Уильямс
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
20
Роберто
21
Де Йонг
4
Ракитич
11
Дембеле
12
Рафинья
17
Гризманн
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
Испанская Примера стартовала матчем «Атлетика» и «Барселоны», игру пропускает форвард Лионель Месси. «Реал» сыграет с «Сельтой», а «Атлетико» примет «Хетафе». Матч «Атлетик» – «Барселона» можно будет посмотреть в прямом эфире на Sports.ru.
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