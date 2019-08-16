Футбол

Атлетик Бильбао — Барселона 0:0 (2-й тайм)Sports.ru 04:57

Атлетик Бильбао — Барселона
0 – 0
2-й тайм
Чемпионат Испании
Стадион «Сан-Мамес»
37′
Луис Суарес
Рафинья Алькантара
46′
Карлес Аленья
Иван Ракитич
Испанская Примера стартовала матчем «Атлетика» и «Барселоны», игру пропускает форвард Лионель Месси. «Реал» сыграет с «Сельтой», а «Атлетико» примет «Хетафе». Матч «Атлетик» – «Барселона» можно будет посмотреть в прямом эфире на Sports.ru.
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