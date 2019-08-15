Футбол

Атлетик - Барселона: прогноз Егора Поляшова 16 августа 2019Ставка TV 12:01

Атлетик Бильбао — Барселона
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сан-Мамес»
37′
Луис Суарес
Рафинья Алькантара
46′
Карлес Аленья
Иван Ракитич
61′
Жерар Пике
Унаи Нуньес
65′
Оскар Де Маркос
Ойян Сансет
66′
76′
Серхи Роберто
Карлес Перес
Унаи Лопес
Беньят Эчебаррия
81′
Иньяки Уильямс
Ариц Адурис
88′
Ариц Адурис
89′
Барселона выйграла последние два чемпионата и идёт за третьим .
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