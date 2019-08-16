Футбол
Атлетик Бильбао — Барселона 1:0Советский спорт вчера в 10:33
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сан-Мамес»
|37′
Луис Суарес
Рафинья Алькантара
|46′
Карлес Аленья
Иван Ракитич
|61′
Жерар Пике
Унаи Нуньес
|65′
Оскар Де Маркос
Ойян Сансет
|66′
|76′
Серхи Роберто
Карлес Перес
Унаи Лопес
Беньят Эчебаррия
|81′
Иньяки Уильямс
Ариц Адурис
|88′
Ариц Адурис
|89′
|28%
|Владение мячом
|72%
|70%
|Процент точных передач
|86%
|5
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|8
|12
|Отборы
|5
|14
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Атлетик Бильбао
Расстановка 4‑5‑1
1
Симон
21
Капа
3
Нуньес
5
Альварес
17
Берчиче
34
Сансет
7
Беньят
22
Гарсия
14
Гарсия
10
Муниаин
20
Адурис
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
27
Перес
21
Де Йонг
4
Ракитич
11
Дембеле
12
Рафинья
17
Гризманн
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
В пятницу матчем Атлетик Барселона стартует новый сезон примеры. Защищать титул предстоит каталонцам, которые становились чемпионам в предыдущих двух сезонах. Новичками чемпионата в этом году стали Осасуна, Гранада и Мальорка.
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Атлетик Бильбао - Барселона 16 августа 2019: прямая онлайн-трансляция 1 тура испанской Ла Лиги
КП - Самаравчера в 02:00
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